Kendji Girac "content de chanter sur la scène des Francos, foulée par des amis"

Et le public spadois était visiblement heureux de voir revenir l’artiste d’origine gitane qui a remporté The Voice France il y a neuf ans maintenant. "J’adore tes chansons", "Kendji je t’aime", tels étaient les nombreux petits panneaux brandis par des jeunes fans venus passer un moment de bonheur en compagnie de leurs parents. Car c’est la force de Kendji Girac: il sait captiver tant les petits que les grands par ses chansons dansantes. Il ne s’est d’ailleurs pas prié pour faire bouger le public présent ce dimanche devant la scène Pierre Rapsat. "Vous êtes tellement chauds qu’il n’y a pas besoin de soleil. C’est un vrai bonheur." De plus, l’artiste était heureux de fouler la scène le même soir que Florent Pagny, coach du télécrochet français. "Je suis très content d’être ici sur une scène où un ami va passer après moi. C’est d’ailleurs un endroit où plein d’amis sont déjà passés. C’est juste incroyable."

Avec ses tubes comme Color Gitano, Andalouse, Tiago, No me mirès màs, Kendji Girac a assuré le show comme il sait si bien le faire, tantôt micro, tantôt guitare à la main.

Mais il y avait également des moments plus posés avec des textes touchants comme Les yeux de la mama. Même si la météo était un peu chagrine sur la seconde partie du concert, on a vu quelques larmes couler auprès des mamas présentes. Preuve d’un concert qui a touché le public présent.