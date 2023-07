Une appli liégeoise pour tout savoir lors du Grand Prix F1

Pour les amateurs de sports automobiles, le Grand Prix de Spa est LE rendez-vous incontournable en Belgique. Formule 1, 2, 3 et Porsche Cup réuniront les adeptes autour de 15 courses dès ce vendredi jusqu’au point d’orgue de dimanche. Cette année, les organisateurs ont fait appel à la société liégeoise Deuse pour améliorer l’expérience des spectateurs via une application mobile inédite.

Carte détaillée du site pour se diriger, horaire des courses, liste des activités et même classements des pilotes et des équipes : l’outil sera indispensable pour celles et ceux qui voudront passer un week-end inoubliable. L’application permet également d’y intégrer les billets d’entrée, de façon à fluidifier l’afflux, mais aussi de prévoir une carte parking.

Complémentarité entre jumeaux

Fondée en 2016 par les jumeaux Maxime et Julien Deuse, la société a bien grandi et compte aujourd’hui 35 collaborateurs. Les ingénieurs de Deuse confectionnent des outils digitaux sur mesure, tels que des applications mobiles, plateformes web et logiciels de gestion, pour des start-up, PME et grands groupes.

Complémentaires, les deux frères se répartissent les tâches au sein de l’entreprise. Julien s’occupe du développement des projets, tandis que Maxime gère les ventes. Ils comptent bien poursuivre leurs projets innovants, plein d’ambition pour les années à venir.

”Cette nouvelle app est une très bonne initiative du Grand Prix de Spa-Francorchamps”, se réjouit Maxime Deuse CEO de la société du même nom. “Elle va véritablement faciliter la vie des visiteurs durant tout le week-end et leur offrir une meilleure expérience. Une application mobile, c’est désormais un outil répandu pour les évènements de cette ampleur. Cela permet de fournir un maximum d’informations aux spectateurs en toute simplicité.”

”Les organisateurs du GP nous ont fait confiance à 100 % pour le développement de l’app”, reprend Arthur De L’Arbre, le gestionnaire du projet. “C’est génial d’avoir cette liberté et c’est super qu’ils aient fait appel à une entreprise belge. L’outil propose des services courants pour ce type d’évènement, mais aussi des fonctionnalités spécifiques, comme la carte interactive qui permet de se repérer sur le circuit. J’ai hâte de voir le résultat lors du Grand Prix.”

Vous aussi ? Alors rendez-vous à Spa ce week-end.