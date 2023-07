FiestaCity 2023 : une édition «de transition» avec les Rubettes, Suarez et Cali

"Nous nous sommes beaucoup posé la question de savoir si on l’organisait mais, avec l’insistance et le soutien indéfectible de la Ville, nous avons réfléchi à l’organisation de cette édition!" Fin juin, le conseil communal de Verviers a approuvé une avance de trésorerie de 60000 € et cela en plus du subside de 50 000 € et du gros coup de pouce de 39 838 €, sous la forme de mise à disposition de matériel et de personnel. "Il y a une volonté forte, tant des organisateurs que de la Ville, de le faire. La Ville fait quasi tout le back-office de l’organisation. On doit encore trouver une série de partenaires pour que l’on ne doive pas supporter toute l’organisation", a expliqué le bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet (PS), qui soulignait l’engouement que suscite le festival: "On a vite des accords avec les artistes, on le voit aussi dans le festival off. Et puis, il y a beaucoup de Verviétois qui nous demandaient si on allait le faire."

Attention, il ne s’agira pas pour autant d’une "petite édition", insiste le président de l’ASBL, mais d’un festival de transition: "L’objectif est de pouvoir maintenir la viabilité de l’ASBL et de retourner au centre-ville à terme."

Une scène en moins

Cette édition ne se tiendra ainsi pas sur une des deux places du centre-ville, mais sur le site Belgacom, dans la rue du Collège. Et il y aura trois scènes au lieu de quatre, la scène de la cour Fischer étant "absorbée" par la scène principale de la Province. Un choix nécessaire pour réaliser des économies. Mais malgré un délai encore plus court que d’habitude et un budget serré, le responsable artistique, Francis Geron, du Spirit of 66, "a encore fait des miracles". Le groupe britannique The Rubettes, qui "a aligné une série de succès mondiaux" dans les années 1970, sera la tête d’affiche du samedi soir. "C’est très festif et c’est la meilleure formule que l’on puisse avoir car ce sera avec le chanteur d’origine, Alan Williams!"

Mais le festival aura été lancé, la veille, par un groupe belge "dans l’actualité et qui vient de sortir un nouvel album", Stereo Grand. C’est Atomique Deluxe, groupe français qui vient également de ressortir un album après une pause de huit ans, qui prendra le relais… avant de laisser place à un tribute de Rammstein, "avec tous les effets pyrotechniques qui vont avec". La 1re soirée se terminera avec DJ Daddy K. "On voulait un DJ qui sait mettre une bonne ambiance et qui passe quand même des morceaux chantés." C’est encore un groupe bien de chez nous, Dr Buzz, de Verviers, puis Manu Lanvin, "qui avait été très apprécié" en 2019, qui se produiront sur la scène du festival verviétois le lendemain. La suite, ce sera avec Thomas Frank Hopper. "C’est vraiment le blues band qui a les voiles en ce moment dans toute la Belgique, c’est vraiment appelé à devenir une star." Le groupe Machiavel précèdera Les Rubettes.

Machiavel est de retour avec un nouveau chanteur, Kevin Cools. ©ÉdA – 60680586655

Le dimanche, "ce sera beaucoup plus français" avec des tributes de Balavoine et de Goldman et puis Suarez. "Ils viennent de faire une tournée en 15 dates sur 15 jours en Wallonie… toutes complètes! Cela montre bien la popularité derrière!"

Signalons également la présence de Cali dont le concert a été annoncé cette semaine et qui sera donc sur la scène Belgacom, dimanche à 21 h 30.

Suarez est une valeur sûre du festival. ©ÉdA

Une 2e scène, rue du Collège, accueillera vendredi quatre artistes de la mouvance Sphères Sonores de la province de Liège. Le reste du week-end, comme le Spirit of 66, cet emplacement verra défiler les artistes du festival off. "On a reçu 102 candidatures… pour 17 places. On a essayé de favoriser les groupes locaux."

Pour les commerçants mécontents de cette délocalisation, Bernard Piron insiste sur le fait qu’un cheminement est organisé vers le centre-ville, avec la scène dans la rue du Collège et le Spirit of 66. "On espère qu’ils profiteront un peu de l’événement, même si c’est clair que c’est mieux quand ça se passe sur la place du Martyr!"

Le programme complet :

- Vendredi 25 août

Scène de la Province (site belgacom)

17h00 : Stereo Band

19h00 : Atomique Deluxe

21h15 : Reise Reise (Tribute to Rammstein)

23h30 : DJ Daddy K

Scène rue du Collège

18h00 : Constantine

20h15 : Green Moon Tribe

22h30 : Who is innocent

01h00 : Empty Head

Scène Spirit of 66

18h00 : Blues’s Turtles

20h15 : Last Prophecy

22h30 : Sonic Mojo

01h00 : June’s Story

- Samedi 26 août

Scène de la Province (site belgacom)

15h00 : Dr Buzz

17h00 : Manu Lanvin & Devil Blues

19h15 : Thomas Frank Hopper

21h30 : Machiavel

23h45 : The Rubettes with Alan Williams on vocals

Scène rue du Collège

16h00 : Moab

18h15 : Latitude 50

20h30 : Best of

22h45 : Vancouver

01h00 : Antoine Simar

Scène Spirit of 66

16h00 : Just Friends

18h15 : Feelwood Mac

20h30 : Spoiled

22h45 : Erheda

01h00 : Midnight Train

- Dimanche 27 août

Scène de la Province (site belgacom)

15h00 : Lipstick (D.Balavoine)

17h00 : Envole-moi (J.J. Goldman)

19h15 : Suarez

21h30 : Cali

Scène rue du Collège

16h00 : Psycho Therapy

18h15 : LaBC

20h30 : Carlita & The Pies

Scène Spirit of 66

16h00 : Blueswalker

18h15 : Nightride

20h30 : Voc populi

23h00 : Cédric Gervy