"L’étanchéité doit être refaite, ce qui nécessite la fermeture temporaire du pont", indique la Ville de Verviers. Car "l’étanchéité à remplacer sous la voirie implique le démontage et la suppression de l’ensemble du revêtement et du coffre en voirie et trottoirs".

S’il sera toujours possible de traverser le pont à pied, ce ne sera pas le cas en voiture, de ce lundi 31 juillet jusqu’au 25 août, pour la rentrée des classes (mais sous réserve de problèmes et retards liés aux intempéries). Le chantier se poursuivra au-delà de cette date, mais sans plus de fermeture au trafic.

Alors que les bus seront eux aussi déviés, des itinéraires bis feront l’objet d’une signalisation. En gros, pour aller vers Hodimont depuis la rive gauche de la Vesdre, il faudra emprunter soit le pont Parotte, soit le pont des Récollets (puis Spintay). En sens inverse, le plus simple sera de passer par le pont Parotte.