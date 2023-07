"C’est un moment agréable qu’on partage avec les fans du pilote gagnant. C’est comme au foot, les gens sortent dans la rue pour fêter la victoire. Nous, on vient sur le pont pour faire signe aux automobilistes", raconte Alexia, accompagnée de son papa Christophe et d’un ami de la famille, Roger, originaire de Heusy. "Je viens ici depuis que je sais regarder au-dessus du pont pour faire coucou aux automobilistes. En réalité, on est plus fan de notre circuit que de la course de F1", lâche-t-elle en souriant.

"Quand les belles voitures passent sous le pont, là, on entend le moteur résonner et c’est génial", ajoute Christophe.

Sur un autre pont, plus loin, on rencontre deux autres groupes originaires de Stembert. "On vient ici régulièrement, c’est marrant et parfois on voit des belles voitures qui quittent le circuit comme des Ferrari. Le plus souvent, on voit des Porsche", commente Bernadette, accompagnée de sa sœur Christine et sa nièce Gladys.

Après la course du Grand Prix de Belgique, c'est devenu un rendez-vous pour certains de se mettre au-dessus du pont et de faire signe aux automobilistes qui quittent le circuit. ©Cindy Thonon

"On est là depuis 17 h 10 environ, on s’est dit qu’avec les travaux sur l’autoroute, il y aurait peut-être plus d’embouteillages que d’habitude et qu’on pourrait encore mieux admirer les jolies voitures", explique Christiane. "C’est une ambiance bon enfant, parfois il y a en a même qui pétaradent et il y a des flammes qui sortent de leur pot d’échappement, c’est impressionnant", complète Marcel.

"On prend nos chaises et on les regarde", détaille David, qui complète le trio. Et Christiane, elle, elle préfère "quand le Bug Show est terminé (NDLR: en août) . On voit toutes sortes de coccinelles passer sur l’autoroute avec des klaxons vraiment atypiques".

Cette année, tous s’accordent à dire que les embouteillages sont beaucoup plus fluides que les autres années, "d’habitude à cette heure-ci, c’est déjà le carnage".