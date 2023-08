Une chasse au trésor à Verviers: on l’a testée ! (vidéo)

À Verviers, l’application propose également un parcours de 4,3 kilomètres, réalisé en partenariat avec la Maison du Tourisme du Pays de la Vesdre. "C’est toujours comme ça que nous fonctionnons, sur commande et via des partenariats avec des acteurs touristiques locaux" explique Benjamin Pirson, le fondateur liégeois de Totemus. Selon lui, cette collaboration permet aux utilisateurs de découvrir des plus petits villages et des endroits moins touristiques, comme Verviers: "L’application pousse les utilisateurs à aller là où ils n’auraient peut-être jamais pensé aller d’eux-mêmes" ajoute-t-il.

Pendant ces vacances d’été, assez pluvieuses ces derniers jours, trouver des activités extérieures peut se révéler un véritable casse-tête. Nous avons donc décidé de tester le parcours intitulé "Verviers et ses 3 parcs, trésors naturels insoupçonnés" pour vous le présenter. Au départ de la place Vieuxtemps, l’application vous baladera à travers les hauteurs de Verviers pendant près d’une heure et demie. Le parcours vous fera d’abord (re)découvrir les alentours de l’église Sainte-Julienne et du château Peltzer pour ensuite vous diriger vers le nouveau parc aménagé du domaine Peltzer et le parc de Séroule. Durant votre balade, vous pourrez notamment observer les magnifiques maisons de ce quartier créé au 19e siècle et appartenant jadis aux riches industriels lainiers verviétois.

Au total, la chasse au trésor se constitue de 28 étapes, ponctuées de questions historiques et de réflexion, plutôt abordables (idéal pour les enfants). Mis à part l’étape à l’église Sainte-Julienne, dérangée par les travaux, et l’absence du QR Code de fin permettant d’obtenir le Totem, l’expérience, mêlant balade en pleine nature, réflexion et découverte historique, vaut vraiment le coup. En compagnie de jeunes enfants, notez toutefois que ce parcours demande une certaine prudence puisqu’il traverse de nombreuses routes et carrefours assez fréquentés.