L’ancienne gare de Hombourg plongée ce week-end dans les années 1940

L’événement, accessible au prix de 5 €, sera ainsi l’occasion de mettre en valeur le patrimoine ferroviaire de ce site – on y trouve encore une quarantaine de wagons et de locomotives – bichonné par un groupe de dix passionnés.

"Cette association de 10 bénévoles entretient 25 véhicules ferroviaires depuis 2009 dans le but de préserver la mémoire et le patrimoine de l’histoire très riche du chemin de fer en Belgique et en particulier du pays de Herve à travers sa collection unique. Cette collection comprend les derniers wagons en bois ainsi que les premiers wagons métalliques de la SNCB ainsi que deux wagons américains de la Première Guerre mondiale", rappelle Geertje Cuenen, à l’origine de l’équipe de bénévoles.

Depuis 2019, ils forment une section bien spécifique de l’ASBL Chemin de fer des Trois Frontières via le projet d’History Park (devenu une association de fait en 2022). Pour rappel, l’ASBL CF3F a été créée en 2009 et compte aujourd’hui 250 membres issus "de toute la Belgique et de toutes les communautés linguistiques", insiste Jean-Marie Cormann, administrateur délégué, en charge des sections militaire, gendarmerie et bus (7 sections existent au total).

Et en 2013, l’ASBL héritait de la collection d’un particulier, Walter Ley.

"Découvrir l’histoire autrement"

Suite à une étude réalisée par des étudiants de Namur sur "Les musées de demain", ou comment les rendre intéressants, le projet History Park a été lancé afin de créer un musée interactif "pour découvrir l’histoire autrement, en la vivant". L’objectif est ainsi de recréer une ambiance des années 1940 sur le site de l’ancienne gare de Hombourg mais aussi un univers des années 1970 à l’ancienne gare de Montzen. Et cela à chaque fois via du matériel roulant ferroviaire, mais aussi des reconstitutions militaires, de brigades de la gendarmerie, d’une petite classe de l’époque…

Du côté de Hombourg, grâce au travail des ferrovipathes, deux locomotives ont pu être restaurées (Deutz KS55B, Deutz ONZ122) et ainsi que trois wagons (Draisine SNCB Type 7, Wagon service es type GLMS et un wagon postal état FR 1932 PAmyi 41524). Ils s’affairent actuellement sur un wagon de marchandises livré en 1917 par l’armée américaine (G10) afin de le transformer en espace horeca et/ou d’accueil pour les visiteurs.

"Nous avons aussi des tris postaux des années 1930 et des années 1960… On a tout le matériel pour faire un petit musée de la poste ! Il y a aussi deux grands wagons que je vais transformer l’année prochaine, où il y aura une petite exposition sur différents thèmes spécifiques: par exemple j’ai tout un musée sur les coiffeurs à Welkenraedt dans les années 40-50 ", ajoute Jean-Marie Cormann. Et de préciser : "On parle toujours de musée ponctuel."

En dehors de cet événement annuel, le site, où un sentier de promenade a été aménagé, se visite par groupe sur demande. Mais rien ne vaut l’ambiance rétro qui sera recréée ces 5 et 6 août 2023 !

Infos: historypark.eu