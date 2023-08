Des nouveaux escalators à la gare de Verviers-Central

"Pour ces travaux particuliers nécessitant une grande précision, des grues sont mises en place le long de la voie 5 pour soulever et déposer les nouveaux escaliers mécaniques et opérer le retrait des anciens. Chaque appareil mesure 22 m de long et pèse 9 tonnes."

Avant leur mise en service, différentes manipulations restent encore à effectuer. Il faudra donc plusieurs jours aux ouvriers pour installer les éléments permettant aux voyageurs de rejoindre les quais et procéder aux connexions.

"L’ensemble devrait être mis en service dans les prochaines semaines. Le second escalator est arrivé sur le site et sera installé durant les nuits du week-end prochain (lire le 12 et 13 août)", complète-t-elle. Il reste toujours les escaliers pour accéder aux quais de la gare de Verviers-Central tout comme les ascenseurs.

Ces derniers devraient d’ailleurs subir, eux aussi, un lifting. De plus, "un nouvel ascenseur sera installé pour mener vers le quai n°5. La gare sera ainsi mieux accessible pour les personnes à mobilité réduite", annonce-t-elle.

D’autres changements sont à attendre si vous prenez régulièrement le train à Verviers, la création d’un kiss & ride "pour facilement déposer un voyageur à la gare". Un dernier projet est évoqué comme l’aménagement d’un parking vélos avec contrôle d’accès. Les dates de ces derniers changements ne sont pas encore communiqués cependant les voyageurs pourront déjà constater les premiers changements au sein de la gare prochainement avec l’installation des escalators.