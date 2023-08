En cinq ans, Vervîcoop a rassemblé 500 collaborateurs, dont 250 sont actifs

Initiative citoyenne lancée en 2018, le supermarché coopératif et participatif rassemble déjà plus de 500 collaborateurs et collaboratrices, dont 250 sont encore actuellement actifs. L’objectif de ce projet solidaire est de permettre aux citoyens et citoyennes de bénéficier d’une alimentation responsable, locale et durable. Concrètement, tous les collaborateurs de Vervîcoop sont également clients du supermarché. "Chaque collaborateur doit travailler bénévolement dans le magasin au moins trois heures par mois afin de pouvoir y faire ses courses. Grâce à ce système, nous pouvons vendre nos produits à bas prix", explique Anne Wilmot, coresponsable de Vervîcoop.