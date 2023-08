Gestion du stationnement reprise par la Ville de Verviers: non, les abonnés ne devront rien faire !

Dans un premier temps, l’échevin Maxime Degey (MR), qui fait actuellement fonction de bourgmestre, a expliqué dans nos colonnes que chaque abonné devait lui-même se faire rembourser auprès de Streeteo de la durée restante… et contracter un nouvel abonnement auprès de la Ville.

Mais Maxime Degey rectifie maintenant ses propos et reconnaît avoir mal compris le mécanisme.

Alors ? Eh bien, en réalité, les abonnés ne devront entreprendre aucune démarche. Leur abonnement restera valable jusqu’à la fin de la durée payée. Même s’il y a un problème de logiciel, les contrôleurs engagés par la Ville le prendront en compte et ce sera à la Ville à se faire rembourser par Streeteo de la durée restante. Voilà qui en rassurera plus d’un !

Il y a toutefois un cas particulier ; les abonnements pour les parkings postpay (à barrière), comme il y en a rue du Gymnase et à l’arrière de la Lainière. Après le 19 août, ils ne seront plus réglés par des barrières, avec payement à la sortie, ou sous abonnement, ils deviendront des parkings sous horodateur. Les personnes ou sociétés qui détiennent un abonnement postpay ne doivent pas non plus entreprendre de démarche, rectifie Maxime Degey: sur base des données fournies par Streeteo, la Ville leur remboursera le solde de leur abonnement, à charge pour elle de récupérer ces montants auprès de la société privée.

Voilà qui est plus simple pour tout le monde, puisqu’il n’y a aucune démarche à entreprendre…