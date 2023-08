Écolo fustige la reprise du parking par la Ville de Verviers

Depuis de nombreuses années, la saga du parking à Verviers fait couler beaucoup d’encre. Et ce n’est pas fini. Car avec la reprise du parking dans le giron communal dès ce 19 août prochain, certains s’en inquiètent, à commencer par Écolo Verviers qui le fustige déjà. Pour Écolo, la majorité ne rencontre "pas l’objectif de donner une nouvelle dynamique à la gestion du parking, qui deviendra 100% publique à partir de ce 19 août 2023: absence d’un plan clair de reprise en main, d’une communication proactive et efficace tant à l’attention des commerçants que des citoyens, d’une réponse aux nombreuses questions sur la transition entre l’ancien et le nouveau système." Avec, à titre d’exemples, "la non-anticipation de la commande et de l’installation du logiciel de gestion du stationnement, qui ne sera pas opérationnel avant plusieurs mois", le fait qu’il n’y ait "aucune communication sur la nouvelle politique de stationnement sur le site internet de la Ville" ou encore le fait que "certains horodateurs ou équipements pour accéder aux parkings sont en panne et/ou hors service. Comment la ville va-t-elle assurer la réparation et la maintenance de ses équipements ?" Enfin, le parti Écolo rappelle qu’il a proposé "la gratuité du parking pour une durée de 2 heures pendant une période temporaire, permettant de marquer une rupture avec le passé et de donner une nouvelle impulsion à la politique de stationnement."