Le village de Thirimont va revivre la libération de septembre 1944

"Il y aura un camp américain qui sera installé rue de la Paix, près de l’église, du vendredi au dimanche jusqu’à midi. Le samedi, il y aura un convoi avec des véhicules américains. Nous espérons entre 20 et 25 véhicules. Il est prévu d’aller jusque Wereth, St-Vith, Stavelot, Malmedy et puis Thirimont. Je suis toujours en train de chercher à droite à gauche pour avoir un autre char présent, j’ai déjà une chenillette sûre à 95%. Puis j’attends encore les dernières autorisations des communes", explique Jonathan Malemprez de Liège 44, à l’organisation avec Ludovic Delcourt, habitant de Waimes à l’origine de la page Facebook Malmedy 1940-1945.

Des troupes d’infanteries seront par ailleurs incarnées par des reenactors, des figurants habillés avec les tenues comme en 44, qui feront une marche immersive.

"C’est la 30e infanterie US qui a libéré Thirimont, on sait que la 99e norvégienne était présente aussi. On essaie tant bien que mal que ces personnes soient habillées dans les unités d’époque, mais on se veut devoir de mémoire, donc on est ouvert quand même."

Ce sera ainsi très majoritairement des soldats américains que les habitants pourront croiser. "La région a été fortement touchée par la contre-offensive dans les Ardennes, donc venir avec des gens qui seraient habillés en Allemands c’est délicat. On est en train de voir si c’est possible de faire venir un groupe d’Allemands qui explique très bien les choses, mais on respectera le choix des gens."

Stèle d’honneur

Une stèle l’honneur des soldats de la 30th Us sera également inaugurée, en face de l’église, lors d’une cérémonie le dimanche matin, en présence de représentant de la Commune et des armées belge et américaine. Suivront ensuite des balades didactiques dans le village (NDLR: lire ci-dessous). "Avec Ludovic, on va prendre les gens par groupe et on va leur expliquer les combats qu’il y a eus dans Thirimont et cela avec notamment des panneaux – qui seront dévoilés à ce moment-là au public. Il n’y a pas de frais d’inscription, pas de droit d’entrée pour le public. C’est un devoir de mémoire !"

Le village de Thirimont va revivre la libération de septembre 1944

Des panneaux explicatifs permanents

Des panneaux retraceront les événements qui se sont déroulés à Thirimont durant la Seconde Guerre mondiale.

Ludovic Delcourt, un Waimerais féru d’histoire et de Seconde Guerre mondiale qui s’est spécialisé dans son aspect régional, a pensé et écrit une série de panneaux retraçant les événements qui se sont déroulés à Thirimont. En effet, outre la célébration de la libération, le point de départ de la démarche, c’était "d’honorer la mémoire des 450 soldats blessés, tués ou disparus pendant les trois jours de combats dans le village. les 13, 14 et 15 janvier 1945", rappelle Ludovic Delcourt. "Le capitaine Murray Pulver, commandant la Cie B du 120 th Régiment de la 30 th Division est revenu à Thirimont il y a quelques années. Il se souvenait de beaucoup de détails des combats, de la maison Étienne où ils ont fait beaucoup de para-allemands prisonniers. Mais surtout, il a parlé des énormes pertes que le régiment a eues dans le village. Le premier jour, sa compagnie est rentrée à 120 soldats dans Thirimont et le soir ils n’étaient plus que 60. Lors de sa visite il a émis le souhait qu’un monument soit un jour placé pour la mémoire de tous ces hommes. Je suis très heureux que cela puisse se faire !"

Ces panneaux seront prochainement installés avec la stèle, au centre du village, en face de l’église. "Cela nécessite des aménagements que l’on va entreprendre dès la reprise des travaux. On s’est associé au projet prenant tout ce qui était confection des panneaux. Avec les travaux d’aménagements, cela reviendra à 6 000 ou 7 000 euros", indique le bourgmestre, Daniel Stoffels, et de poursuivre, "C’est le genre d’initiative que l’on soutient bien volontairement. Quand on a été sollicité, on a été directement très favorable, je trouve que c’est une organisation qui a beaucoup d’importance car cela rappellera à nos jeunes ce qu’une guerre peut représenter. C’est vraiment une commémoration que je trouve très utile !"

En pratique

Quand ?

Vendredi 8 septembre: dès 8h Vivre 44 dans Thirimont, puis à 14h visites des écoles.

Samedi septembre: dès 8h Vivre 44 dans Thirimont avec le départ de l’infanterie à 8 h 30 et du convoi à 10 h. À 10 h 45, cérémonie à Wereth. 15 h: prise du pont à Stavelot. 16 h: arrivée à Malmedy. 17 h: arrivée en libérateur de Thirimont. 19 h-20 h: saynètes et vie dans le village.

Dimanche 10 septembre: A 10 h, cérémonie pour l’inauguration du monument de la 30 th. Puis à 11 h, début de la balade didactique et du convoi dans la commune de Waimes.

Prix ?

Aussi bien les inscriptions que "l’entrée" sont gratuites.