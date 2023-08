Marcel Vilz, cofondateur des Vieux Métiers: "Une belle leçon d’histoire"

Je suis en tout cas très heureux de voir autant de personnes s’investir encore aujourd’hui après 12 éditions (NDLR: la fête mobilise pas moins de 1 500 bénévoles). C’est le plus beau cadeau qu’on puisse faire aux aînés qui avaient pour objectif que leurs gestes ne tombent pas dans l’oubli. Et je suis vraiment content de voir qu’en 2023 les gens se mobilisent encore. C’est chouette. Je revois tous ces visages, ces personnes en 1974 qui avaient 60, 70 ans et qui ont été les vrais créateurs de tout cela. On était, nous, aux premiers rangs, de cet engouement. C’était exceptionnel.

Justement, emmenez-nous un peu avec vous en 1974. Vous aviez la "petite" vingtaine…

Tout est parti de cartes postales à l’école communale de Sart où j’ai commencé à enseigner à cette époque. Au début des années 1970, une vague de publications telles que Theux, Spa, Ensival, Dolhain Limbourg, Verviers, Battice, Herve, etc. en cartes postales anciennes ont fait leur apparition dans les librairies. On s’est dit: pourquoi pas ne pas faire la même chose sur Sart.

Les élèves se sont alors pris au jeu et leurs recherches de ces précieux documents ont été fructueuses. Ils ont commencé à en apporter, de plus en plus. On s’est dit que ça pourrait être chouette d’en savoir plus sur la vie à cette époque, sur ce qu’on voyait sur ces cartes postales. Avec tout ce matériel, les élèves de 4e, 5e et 6e années, José Laurent – véritable amoureux du patrimoine – et moi-même, sommes alors partis à la découverte de l’histoire locale en rencontrant les aînés pour qu’ils racontent la vie du village au début du XXe siècle.

Cela a ensuite donné naissance à l’organisation, avec mon épouse Nicole, de rencontres entre aînés. On a mis en place des sîses, soit des veillées. Elles étaient exceptionnelles ces soirées à Sart, à Tiège, à Solwaster pendant lesquelles les anciens ont raconté. Très vite, ils n’ont plus fait "que" raconter mais ont amené leurs outils, montré leur savoir-faire. Jean Thorez a pris son rouet pour filer la laine, Albert Michel de Tiège a montré ses mannes en osier, Émile Piqueray de Solwaster a sorti ses paillassons en corde. Tous ces gestes de la vie rurale ont été évoqués. c’était une véritable résurrection pour ces aînés. Ils sortaient de l’ombre. Ils étaient d’un tel enthousiasme, c’est inoubliable. C’était comme des bulldozers, rien ni personne ne pouvait les arrêter.

D’eux-mêmes, ils ont été demandeurs de montrer cela au public. Ils étaient alors une vingtaine et ne voulaient pas que leur témoignage d’un passé dont ils ont été les acteurs tombe dans l’oubli.

Sont alors nés les Vieux Métiers ?

À vrai dire, de ces soirées sont nés trois projets: réaliser un montage audiovisuel qui raconte la vie de nos villages autrefois, refaire la moisson à l’ancienne (ce qui a été fait fin août 1975) et remontrer les gestes oubliés lors d’une fête.

Mais nous n’avions pas de matériel (pour la vidéo) et pas de sous pour mettre sur pied l’événement. Alors, les aînés ont rédigé une carte de soutien en wallon afin de récolter des fonds pour le projet, ont fait du porte à porte et demandé aussi de l’aide à la Commune de Sart. On a reçu 40 000 francs à l’époque si je me souviens bien.

Le montage photo a été projeté à Tiège, dans la salle des Amis Réunis, le dimanche 1er août 1976, deux semaines avant la première Fête des Vieux Métiers.

L’idée de montrer les gestes d’antan faisait son bout de chemin. Les acteurs étaient là et impatients de vivre cet exceptionnel témoignage. Alors, sous l’impulsion de José Laurent, une importante réunion a été convoquée le 28 novembre 1975 au gîte d’étape. Toutes les associations locales avaient répondu. L’idée était de mobiliser de nombreux bras pour mettre sur pied ce projet grandeur nature sur la place du village de Sart-lez-Spa.

Une première édition inoubliable ?

Beaucoup de nostalgie quand on y repense (silence).

Dès le début des vacances d’été de 1976, il y avait, sur la place du Marché et dans les rues de Sart, un remue-ménage peu coutumier. Plus on s’approchait du week-end des 14 et 15 août et plus la place du village était envahie par des enclos, des échoppes, d’anciennes machines agricoles, un échafaudage pour les scieurs de long, un podium… Les portes des granges s’ouvraient et laissaient entrevoir des ateliers de menuiserie, de filage de la laine, de battage du grain, de vannerie. Certaines maisons allaient accueillir les couturières, des tisserandes, des tricoteuses… Tout le monde avait briqué sa maison, sa grange, son jardin, son étable, sa forge, là où le public allait avoir accès. La mobilisation de la population était extraordinaire autour du projet. La première fête n’est pas si différente de celle d’aujourd’hui sauf qu’on est passé de 33 ateliers à la première édition à plus du double en 2023 et que les acteurs étaient de véritables témoins du métier, ils l’avaient pratiqué. Aujourd’hui, les aînés les ont appris à d’autres et ça continue à se transmettre.

Le lever de rideau était magnifique les 14 et 15 août 1976. Le samedi, c’était très local et le dimanche, c’était plein à craquer, le bouche-à-oreille avait très bien fonctionné. Je me souviens, on accueillait les visiteurs avec un petit bouquet de tanaisie et de bruyère attaché à une pince à linge et un plan du village dessiné à la main.

Il était d’une évidence qu’il fallait en faire un événement récurrent ?

Tout le monde était prêt à recommencer. On n’avait jamais vécu un tel engouement dans le village. Et surtout, on avait envie de perpétuer ces belles valeurs incarnées par la fête, celles de l’accueil, du bénévolat, de la solidarité, de l’authenticité. C’est une belle leçon d’histoire.

A-t-elle réussi en un demi-sièce à garder l’authenticité qui lui est si chère justement ?

Oui tout à fait. Les aînés étaient clairs. Ils voulaient montrer les gestes des métiers d’antan, les faire revivre. L’authenticité était le maître mot. Ils refusaient que leur fête soit une foire commerciale et de voir l’artisan se transformer en un marchand. Pas de droit d’entrée, le parking gratuit etc.

Mais il faut dire que l’organisation de la deuxième fête a représenté un tournant critique. Il a fallu se battre pour conserver ces valeurs. Vu le succès, certains y voyaient l’opportunité de "faire de l’argent". José Laurent a été ferme, il a gardé le cap de la gratuité. Il n’était pas question d’en faire un marché commercial. C’était une fête didactique, pédagogique, familiale et ça le restera. Sans le vouloir, la fête a généré des sous (nourriture, buvette etc) qui ont permis la tenue des autres éditions.

Les gestes d’antan ont "encore plus de sens"

Montrer les gestes et les métiers d’antan, cela a toujours du sens aujourd’hui ?

Encore plus aujourd’hui. Ce témoignage du passé a toute sa valeur. Imaginez, vous êtes en panne d’électricité, aujourd’hui, on est bien embêté rien que pour se faire un café. Les gestes du passé – le vieux moulin à café par exemple – permettent l’autonomie. Et les exemples sont nombreux.

Mon épouse gère le patchwork aux Vieux Métiers, une pratique qui revient aussi au goût du jour à l’heure du recyclage, de l’utilisation de choses qui ont déjà vécu pour créer d’autres choses. Ce sont toutes les valeurs du passé qui redeviennent aussi tendance.

Tout comme les attelages de chevaux dans l’agriculture où on se rend compte que la mécanisation n’a pas que du bon.

On entend qu’il existe quelques difficultés à encore trouver des habitants qui ouvrent leurs portes ?

Disons que cette problématique s’est manifestée progressivement, dans le processus des 13 éditions. Très nombreuses étaient les granges qui n’étaient pas encore aménagées dans les années 70/80, il n’y avait pas encore cette mode des transformations en appartements, ce qui rendait ces lieux disponibles.

À cela, on peut ajouter que le forgeron avait une forge, le menuisier une menuiserie et ainsi de suite… Puis ils ont disparu et les lieux sont devenus des logements. En 50 ans, beaucoup de choses ont changé. À l’époque aussi, on entrait dans les maisons, dans la salle à manger, dans la cuisine. Le boulanger avait retrouvé des gens dans sa chambre… ! Aujourd’hui, l’engouement est toujours là mais on ouvre davantage les jardins.

Ce qui peut poser un souci à l’avenir ?

Disons qu’on ne veut pas commencer à mettre des chapiteaux, cela retirerait le côté authentique de la fête.

Que peut-on souhaiter à cette fête pour les cinquante prochaines années ?

Qu’elle garde son esprit et qu’elle évolue avec son temps. Qu’elle donne des pistes pour le futur. Qu’elle garde ce côté transmission du passé comme un musée peut le faire en s’adaptant au contexte changeant, à notre environnement. Je lui souhaite qu’elle conserve son côté échange entre le public et l’artisan qui est précieux. Avec mon épouse, on imagine bien un nouveau coin de la fête où on expliquerait la vie rurale aujourd’hui et les luttes pour garder un village à caractère rural justement.

Si le Vieux Métiers peuvent être un lieu de réflexion et d’échange alors ils ont encore plus de sens.

En parlant de coins de la fête… Quelles sont pour vous les animations à ne pas louper ?

Ce qui reste exceptionnel pour moi c’est la tonte du mouton. C’est toujours très drôle de se demander si c’est le mouton qui regarde le spectateur ou le spectateur qui regarde le mouton… J’apprécie beaucoup aussi les promeneurs d’oies.

Globalement, tous ces animaux qui se promènent, ces attelages de toutes sortes, cela m’impressionne toujours après autant d’années, même s’il existe de plus en plus de débats sur la maltraitance animale. On ne fait que montrer les gestes du passé, je le rappelle.

Vos meilleurs souvenirs en 12 éditions ?

Les sourires, les gens engagés, l’ambiance, les relations tissées entre les gens. Les Vieux Métiers, c’est un rouleau compresseur qui vous emporte. Les villageois non déguisés, ils sont fusillés du regard (rires).

Aussi, je pense à l’engagement de mon beau-père à l’époque qui s’était mis en tête d’acheter un troupeau de bœufs pour la Fête en 1977. Il avait vu une annonce dans le journal du côté de Banneux et il est allé les acheter.

Il y a toujours cette envie d’en rajouter une couche à la fête, d’édition en édition.

Le cinquantième anniversaire en 2024

Votre rôle à la fête jadis et cette année, Marcel Vilz ?

Petit retour en arrière: en 1975, on parlait de la suppression des petites écoles. Avec les élèves, on a alors fait un film Super 8 sur ce qu’était l’école du village si on la supprimait. Je m’étais donc intéressé à la caméra et naturellement, on s’est dit qu’il fallait filmer la fête des Vieux Métiers pour permettre aux artisans de voir ce qu’il s’était passé, ce qu’ils avaient créé, eux qui étaient dans leur atelier n’avaient pas le temps de faire le tour. D’ailleurs, quelques films ont été numérisés. Aujourd’hui, je m’occupe de la cave à l’ancienne, c’est la quatrième édition. On reproduit un cave du début du XX siècle avec des pommes de terre, des conserves…

On montre comment on conservait les œufs, le beurre. On a aussi ajouté la fabrication de la choucroute, une animation qui peut être reproduite chez soi aujourd’hui. On râpe le chou, on pile. Il se passe un bel échange avec le public.

C’est ça la magie de la fête aussi, qui n’est pas toujours visible, c’est l’échange entre le visiteur et l’artisan.

Un autre souvenir que vous aimeriez nous partager ?

Je me souviens de l’année 2002. On s’est un peu retrouvé seuls après l’édition pour tout ranger, tout démonter. José Laurent (le cofondateur) a beaucoup ramé… En 2006, il devait y avoir une autre fête. Elle n’aura jamais eu lieu… La punition ! (rires).

Alors, quelques artisans sont allés installer un cercueil sur la place de Sart où les festivités devaient avoir lieu en symbole du deuil que le village vivait. Deux ans après, elles ont eu lieu. L’événement a été relaté dans la presse. C’était quelque chose. José Laurent portait toute l’organisation sur ses épaules.

Que dire aux gens qui hésitent encore à venir y faire un tour ?

De s’ouvrir à des artisans, aux gestes authentiques et de bien s’imprégner de l’atmosphère de l fête.

Je leur dis aussi qu’on ne peut pas voir tout en deux jours donc s’ils ont envie et le temps, samedi et dimanche, c’est idéal pour faire le tour de tout dans le calme.

Le cinquantième anniversaire sera en 2024. On ne fêtera pas ce demi-siècle ?

On verra ce que le comité culturel décidera de faire pour marquer le coup. Cela reste à voir.