Le bilan est magnifique. On a eu de la chance avec le temps ce samedi où on a juste eu un tout petit peu de pluie. En tout, il y a eu entre 30 000 et 40 000 personnes qui sont venues ce week-end, dont environ 10 000 ce samedi. Mais ceci n’est encore qu’une estimation. Il faut savoir que les autres années, nous tournions autour des 35 000 visiteurs. Pour ce dimanche, on a l’impression qu’il y a eu plus de monde qu’aux précédentes éditions. On a pu le remarquer par exemple au niveau des parkings qui saturaient, problème que nous n’avons jamais eu. C’est donc une édition réussie avec cinq ans de culture à Sart. Car les Vieux Métiers conditionnent toute notre culture d’édition en édition.

Une fête des Vieux Métiers qui souhaite toujours mettre en avant la culture en compagnie des visiteurs

L’esprit de la fête est une transmission du savoir. C’est didactique. On l’a déjà dit mais nous ne voulons que les Vieux Métiers soient une foire. On veut montrer le geste. On veut que l’artisan soit disponible pour les gens. C’est pour cela qu’il n’y a pas de vente sur les stands par exemple. On souhaite que la communication soit directe. Cela reste une fête de village bon enfant et ce qui rapporte est ensuite réinvesti dans la culture.

Quels ont été les moments phares de cette 13e édition ?

Il y a toujours des activités où il y a du monde lors de chaque édition, comme lorsqu’il y a des animaux, avec les ânes et vaches qui passent. Sans oublier les oies qui se promènent dans le village. Enfin, il y a toujours les pompiers qui ont un succès fou, tout comme la classe qui se promène. Et cette présence de la classe est importante car il ne faut pas oublier que les Vieux Métiers sont partis de l’école où un instituteur, José Laurent, a mis cela en place. Lors de la première édition, les enfants allaient expliquer les métiers d’antan. Puis c’est devenu la fête que nous connaissons et qui a évolué depuis.

Quand aura lieu la prochaine édition des Vieux Métiers ?

On ne sait pas encore si ce sera dans quatre ou cinq ans car les années ne sont pas figées. C’est l’envie des villageois et du comité qui donne le tempo. C’est une grosse organisation. Cela demande de rentrer chez les citoyens et c’est difficile de le demander chaque année. Car certains remettent même leur maison en état en repeignant notamment. Le service des travaux est fort sollicité aussi. Mais ce ne sera de toute façon pas avant quatre ans dans la formule actuelle que nous voulons préserver. Cela garde aussi de la magie à l’événement.