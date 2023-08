Environ 6.000 personnes à Malmedy pour déguster la traditionnelle omelette géante

La météo s'est montrée plutôt clémente, avec un ciel gris mais sans pluie, ce qui a attiré du monde. Après la messe et la bénédiction du pain et des œufs, un cortège folklorique s'est tenu avant la préparation de l'omelette. Pour sa confection, quelque 11.000 œufs, 50 kg de lardons, 25 litres d'huile, 5 kg de ciboulette et 500 grammes d'épices ont été nécessaires. Une fois cuite dans poêle de quatre mètres de diamètre, chauffée au feu de bois, les portions d'omelette ont été distribuées gratuitement aux visiteurs.

Au cours de la matinée, plusieurs personnalités locales ont été intronisées par la Confrérie de l'omelette géante.