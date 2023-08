La foire médiévale de Franchimont de retour après 4 ans d’absence

"La foire médiévale a été créée en 1973, rappelle le président Patrice Lambert. Et cette année est également la XXVe édition. Autant dire qu’elle est attendue." Pas question pour la cause d’apporter de grands changements à cette manifestation, qui se veut fidèle à l’époque dans laquelle elle s’inscrit, à savoir le XVIe siècle.

"Nous avons tout de même un peu revu le catering et nous essayons toujours d’améliorer l’accessibilité du site, précise-t-il. Nous aurons également cette année un trébuchet. Celui-ci a été conçu par un groupe de jeunes." Cette arme guerre à bascule permet de lancer des projectiles par-dessus des fortifications, par exemple. "Elle sera installée au niveau de la bergerie", indique Patrice Lambert. Depuis plusieurs semaines, les bénévoles travaillent d’arrache-pied pour préparer le site pour l’arrivée des visiteurs. "Le château a bien évolué depuis 4 ans, grâce aux Compagnons de Franchimont et à la Commune. Celui-ci est beaucoup plus sécurisé qu’auparavant."

Si le prix d’entrée a un peu augmenté par rapport à l’édition précédente – "les prix ont explosé depuis la dernière fois" – il sera rapidement compensé par la quantité d’activités et animations proposées. "On conserve toujours les trois scènes, les spectacles, les concerts… Il y aura de quoi faire tout au long du week-end", certifie le président de l’ASBL Foire de Franchimont. Y compris pour les enfants, avec des jeux, une chasse au trésor et la ferme, composée de nombreux animaux.

Pour s’y retrouver, dans l’enceinte et aux abords du château, les visiteurs sont invités à télécharger l’application FranchApp, disponible gratuitement sur l’AppStore et Google Play. Même s’il est un peu anachronique, cet outil reprend la carte interactive, les tarifs, le programme ou encore u mémo pour les commandes de boissons. "On proposera aussi sur place, un plan du site en version papier et format A3", note Patrice Lambert. Allez, plus que quelques dodos pour vivre cette immersion dans le Moyen Âge.

Dernières préventes: il n’y en aura pas pour tout le monde

Pour s’assurer de pouvoir pénétrer au château de Franchimont ce week-end, il est préférable d’acheter ses entrées en prévente (jusqu’à ce jeudi minuit). "Il en reste encore quelques-unes mais cela part vite. Il ne faut pas tarder", assure le président de la foire Patrice Lambert.Le prix pour la journée du samedi est fixé à 21 €, pour le dimanche, à 14 € et pour le week-end complet à 25 €. Sur place, il faudra par contre débourser 25 € pour le samedi, 15 € pour le dimanche et 30 € pour le week-end. C’est gratuit pour les moins de 12 ans.

La foire en quelques chiffres

2,6 C’est la valeur d’un esterlin lors de cette édition de la foire médiévale. Pour rappel, au château, on ne paye pas en euros. L’esterlin sert de monnaie, comme à l’époque. Pour s’en procurer, il faudra passer par l’un des bureaux de change présents sur le site.

3Tout au long du week-end, les artistes se relayeront sur 3 scènes afin d’assurer l’ambiance musicale. Il s’agira du Podium du Saulnier, du Vinâve et de la Haute Cour.

10 Le site ouvrira les deux jours à 10 heures. Samedi, les festivités débuteront par un cortège, présent à 10 h 30 au départ de la place du Perron.

15 Pour relier les parkings (à Sassor, rue des 3 Bonniers, et à Marché), des navettes de bus gratuites seront mises à disposition toutes les 15 minutes. De 10 à 2 h 30 le samedi et jusqu’à minuit le dimanche.

20 Cette année, 20 jeunes de la MJ de Theux-La Reid-Polleur tiendront un campement. Une première pour eux. "Avant, on proposait du spectacle itinérant", explique Christophe Martin, coordinateur. Cette fois, ils présenteront des spectacles de cirque (notamment de trapèze) et de théâtre. "Il y aura également un mât de cocagne que les ados pourront tenter d’escalader en échange d’un esterlin." À la clé: des couronnes de fleurs ou encore du saucisson. Pour aménager leur campement, les jeunes ont également réalisé du mobilier en bois, tels qu’une grande table ou un coffre.

85 Sur les deux jours, pas moins de 85 animations, saynètes et spectacles (musique, jonglerie, danse, farces, bouffonnerie…) seront présentés sur différentes scènes mais également en déambulation.

2 000 La foire médiévale de Franchimont ne pourrait se tenir sans les bénévoles qui œuvrent au montage et au démontage et qui prestent les nombreux rôles propres à la fête. On retrouvera encore ces 19 et 20 août les moines, les lépreux, les boulangers, les sorcières et autres grands seigneurs.

https ://foiremedievale.be/