"J’espère que l’hôtel sera ouvert avant le Grand prix de formule 1 à Francorchamps (NDLR: fin juillet 2024)", répond Johan Van Wassenhove, directeur de Denys, l’entreprise chargée des travaux, et de Foremost Immo, la société qui est propriétaire du bâtiment classé.

L’ouverture décalée

Ne parlez surtout pas de retard à Johan Van Wassenhove : "Il n’y a pas de retard, il y a une optimisation du projet. On a fait le design en même temps qu’on a lancé la construction. Ça prend peut-être un peu plus de temps, c’est vrai, mais on optimise le bâtiment à chaque étape." Le dossier étant complexe, c’est cette formule-là qui a été choisie. "Le mieux, c’est d’avoir un projet défini sur papier et de suivre les étapes. Ici, c’est différent, les détails n’étaient pas encore définis quand on a commencé."

Cependant, il tient à rassurer : "Nous sommes dans la phase finale du projet". Toute la partie extérieure semble être achevée depuis quelques mois, place à la restauration intérieure du bâtiment classé.

Johan Van Wassenhove est passionné de belles bâtisses. ©- Régine Mahaux

Pour rappel, le projet de l’entrepreneur belge est d’installer un hôtel de luxe au cœur de la cité thermale dans le bâtiment des anciens bains. "Je veux essayer de faire revivre l’ambiance des anciens thermes, en équipant l’hôtel avec d’anciens bains historiques en cuivre. J’aimerais reproduire cette atmosphère d’antan." Le projet prévoit une centaine de chambres, un espace de wellness, un restaurant, un parking. Le promoteur confie que des équipes participant au Grand-Prix de Francorchamps pourraient être parmi les premiers clients.

Côté budget, aucune information ne filtre. "En tant qu’entrepreneur, parfois, il faut prendre des risques. Je suis convaincu que c’est un beau dossier."

Un défi bientôt relevé

Ce genre de projet est un véritable défi. "Il existe une sorte de tension entre le modèle financier d’un promoteur et les exigences pour conserver les monuments historiques. C’est toujours compliqué."

Cependant c’est ce qui passionne Johan Van Wassenhove, il adore dénicher des "dossiers atypiques pour ensuite en faire un bijou".

Donner une seconde vie aux anciens monuments, c’est ancré dans son ADN. "Nos ancêtres ont construit de beaux projets. On risque de les abandonner pour construire de nouveaux bâtiments qui ne sont parfois pas nécessaires. Il faut les revaloriser." Cette démarche s’inscrit dans sa philosophie de durabilité.