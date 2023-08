Reprise de la gestion du parking par la Ville de Verviers: voici ce qui change à partir de ce lundi

1 heure gratuite pour tous

C’est sans doute le gros changement opéré par la Ville: une heure gratuite de stationnement sera désormais offerte à chaque usager qui prend un ticket à l’horodateur. "Au lieu d’un quart d’heure auparavant, note l’échevin de la Mobilité Amaury Deltour (MR). Lors de la concession avec Indigo, lorsque les usagers payaient 50 centimes, ils avaient droit à une demi-heure de stationnement mais pas au quart d’heure gratuit. Ici, ce sera différent, l’heure gratuite sera d’office comprise."

Le contrôle du stationnement sera effectué par des agents communaux. "Avec Besix et Indigo, on a pu connaître certains excès. Maintenant, il y aura un peu plus de dialogue avec le citoyen", assure-t-il. Les parkings à barrière, dits postpay, rue du Gymnase et à l’hôtel de Ville deviennent des zones payantes normales, avec horodateurs. Elles n’ont pas de durée de stationnement limitée et permettent aux visiteurs et touristes de s’y installer pour la journée. "Il y avait 60 personnes qui disposaient d’un abonnement à ces parkings. Elles ont été contactées par la Ville et seront invitées à choisir une autre formule."

Les démarches pour les abonnements et cartes de riverains se feront soit via l’e-guichet, soit sur rendez-vous auprès de la cellule "stationnement", dont les bureaux sont au 41 de la place du Marché.

Ce qui ne change pas

Les tarifs restent les mêmes, à savoir 50 cents par demi-heure. Les zones bleues et orange ne changent pas non plus, tout comme le système d’abonnement en voirie, la gratuité pour les PMR et la gratuité après 17h ainsi que le samedi et le dimanche. Pour rappel, les personnes ayant un abonnement en cours ne doivent entreprendre aucune démarche. Enfin, le montant du PV est toujours fixé à 25 €.

Un système amené à évoluer

Le Collège prévient: ce plan de stationnement est un test. Il pourra être adapté au fil des mois et en temps réel.

Financièrement, la reprise de la gestion du parking par la Ville de Verviers, et l’instauration de l’heure gratuite, aura un coût. "On ne fait pas ça pour renflouer les caisses de la Ville… Le but est d’être au minimum autoportant, précise le bourgmestre ff. et échevin des Finances Alexandre Loffet. Actuellement, le bénéfice net qu’on pourrait avoir est difficile à calculer." D’autant que la mise en place de ce système a nécessité l’engagement de personnel (4 emplois ont été créés), pour le contrôle et le volet administratif.

Le Collège a également insisté sur le fait que ce système pourrait être adapté par la suite. "N’ayant plus à devoir négocier avec une société privée, nous pourrons le faire en temps réel", explique Amaury Deltour, échevin de la Mobilité. Il faudra notamment tenir compte de l’état des horodateurs. "Certains ont 10 ans et leur durée de vie est d’une dizaine d’années." De là à savoir si ces modifications auront lieu avant le prochain scrutin… "On va d’abord tester ce système et on verra. Peut-être que tout ne doit pas changer d’un coup", répond Alexandre Loffet.

De l’indulgence la première semaine

Amaury Deltour a également demandé aux Verviétois d’avoir une certaine indulgence, du 21 au 27 août. "Les changements de textes et la maintenance ne pourront être faits sur les horodateurs qu’au cours de la semaine", note-t-il. Un inventaire de ceux-ci sera également réalisé par Indigo. Certains appareils seront donc mis hors-service durant cette transition. Les usagers devront alors placer leur disque bleu. Que les personnes qui avaient l’habitude de payer leur parking par SMS ou via une application se rassurent, ce sera toujours possible de le faire.