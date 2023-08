Une parade d’étranges créatures défilera lors de Rue du Bocage à Herve

Ce samedi 26 août, le festival Rue du Bocage s’ouvrira avec la parade de la jeune Compagnie "Les Pipettes". Elle regroupe les élèves de la 3e promotion du Master en art de la marionnette proposé par le conservatoire de Mons, l’Académie des Beaux-Arts de Tournai et la Maison de la marionnette. "L’ambiance de groupe a assez bien fonctionné ce qui fait que l’on a assez vite trouvé des terrains d’entente pour créer des marionnettes tous ensemble et essayer de développer des formes pour la rue", rapporte Lucas Jacquemin, Hervien qui fait partie de ce groupe très cosmopolite, et dont d’aucuns reconnaîtront le visage pour son rôle dans la série Ennemi Public. "On s’est retrouvés chez une amie du master, avant même d’avoir eu les modules de création (NDLR: avec Natacha Belova et Alain Moreau) et on a imaginé ce que l’on pourrait créer comme grandes marionnettes en mixant des images d’animaux que l’on avait. Celle que l’on appelle Kermite a une tête d’amphibien avec une queue de poisson… C’est un mélange d’animaux, mais aussi de couleurs ! " Ces trois créatures en papier mâché ont déjà été étrennées dans les rues de Tournai à deux reprises. "On est encore novices, mais quand on voit les retours que l’on a eus quand on les a sorties, on sentait que les gens aimaient bien, cela donne envie d’encore les développer. C’est encore plus chouette quand elles sont accompagnées de musique. Pour Rue du Bocage, on va un peu écouter ce que fait la Fanfare du Nord et improviser avec eux !", ajoute le jeune de 24 ans.