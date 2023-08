Clic-ARC : un nouvel espace numérique ouvrira dès septembre à Verviers

"Il y a un vrai besoin, nous venons compléter quelque chose qui existe déjà pour répondre à une demande qui ne cesse d’augmenter", explique d’emblée Amine Taiymi, le coordinateur du service culturel et éducation permanente à l’ASBL ARC-Verviers (Actions et Recherches Sociales et Culturelles). La fracture numérique est une réalité en Belgique tout comme dans l’arrondissement verviétois confie le coordinateur. Dès ce lundi 4 septembre, l’ASBL ARC lancera son nouvel espace public numérique (EPN) sous le nom de Clic-ARC. Pour le lancement, la première semaine sera entièrement gratuite (prix à retrouver ci-après). De plus, un petit-déjeuner sera offert du 4 au 8 septembre pour permettre aux visiteurs de découvrir le tout nouvel aménagement de l’ancien local informatique situé place Général Jacques, 16, à Verviers. Tout a été mis en place pour optimiser cet espace et le rendre plus accueillant. C’est aussi l’occasion de rencontrer l’ensemble des bénévoles. Actuellement, le local dispose d’ordinateurs portables, de souris et d’un nouveau mobilier. Dans le futur, l’association souhaiterait équiper le local de tablettes et de smartphones.