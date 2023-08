FestiaCity 2023: la deuxième journée rock a conquis les festivaliers à Verviers

Cette deuxième journée, aux sonorités plus rock et blues, a attiré de nombreux festivaliers jusqu’au site Belgacom où se situe la nouvelle scène principale. La journée a débuté avec le verviétois Dr Bruzz sur la scène Province de Liège (site Belgacom), Moab sur la scène rue du Collège et Just Friends du côté du Spirit of 66. Le blues s’est installé sur le site avec la voix énergétique, tout en étant douce, de Thomas Frank Hopper. Les autres scènes ont accueilli leur lot de festivaliers qui ont déambulé d’un endroit à l’autre en suivant scrupuleusement le programme établi. La météo de ce samedi a été parfaite pour permettre aux artistes comme aux spectateurs d’en profiter.