Tribunal de Verviers : Quatre ans de prison requis pour une série de vols en région verviétoise

Le 21 mars dernier, le prévenu et un second individu auraient dérobé une voiture, retrouvée quelques heures plus tard, encastrée dans la vitrine d’un magasin verviétois où des cigarettes ont notamment été dérobées. Le prévenu, qui n’a pas de permis de conduire, minimise les faits et explique que le second était au volant mais qu’il s’agissait d’un accident. Il reconnaît avoir volé des cigarettes.

Le 24 mars, le même duo est prévenu d’avoir commis un vol avec violence au préjudice d’un vieil homme qu’ils auraient bousculé avant de l’encercler et de lui voler son portefeuille.

Pas convaincu

En mai, le prévenu est accusé d’avoir dérobé une veste, une sacoche et des documents dans une voiture. Le ministère public estime qu’il s’agit d’un vol avec violence puisqu’au retour du propriétaire de la voiture, ce dernier dit avoir été menacé à l’aide d’un couteau. Le prévenu, lui, prétend qu’il s’agissait d’une cuillère.

D’autres vols, notamment un vol d’argent à Dison ou encore deux vols de caisse enregistreuse lui sont reprochés. Lors de l’audience, le jeune homme a expliqué ne rentrer que dans les lieux où les voitures ouvertes.

Ces explications n’ont pas convaincu le ministère public, qui réclame une peine de 4 ans de prison à l’encontre du prévenu déjà condamné à de nombreuses reprises. Pour le second, il réclame 30 mois de prison.

Jugement le 20 septembre.