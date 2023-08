Le centre de Herve s’est transformé en un plateau de jeu géant tout au long de ce week-end pour Rue du Bocage. Et pour cause, le thème du festival d’arts de rue était cette année le cœur, tel un jeu de cartes.

Pour cette 27e édition, les organisateurs ont concocté un programme riche en activités. "En termes de programmation, on essaie de faire un programme où tout le monde s’y retrouve, explique Audrey Vandegaar, la coordinatrice du festival. On a eu par exemple le spectacle “Le geste qui sauve” et qui présentait un spectacle participatif. Il y a des gens du public qui ont dû un peu répéter avant de rejoindre les artistes sur scène. C’est quelque chose d’assez sympa."

À propos du public, il a répondu à nouveau en nombre cette année. "Cela se passe bien à ce niveau. Au niveau des spectateurs, nous avons eu autant de monde qu’espéré, soit aux alentours des 4 000 personnes. On est super-contents et en plus, on a eu la météo avec nous depuis le début. C’est un point hyperimportant pour un festival de rue."

Parmi les nouveautés, il y avait notamment un réaménagement global des horaires des spectacles avec un samedi qui débutait plus tôt et un dimanche qui se terminait également plus tôt suite au changement du rythme scolaire et ainsi permettre aux familles de ne pas rentrer trop tard en vue de la rentrée de ce lundi.

Quant aux spectacles, il y avait aussi du nouveau. "Pour les adultes, il y a eu par exemple un spectacle un peu plus osé. C’est une des grandes nouveautés car nous voulions toucher un maximum de monde dans notre programmation."

Enfin, que serait le festival Rue du Bocage sans ses nombreux bénévoles habillés de bleu. "Durant toute l’année, on fonctionne avec une vingtaine de bénévoles qui sont dans la commission de l’organisation durant toute l’année. Et lors du festival, nous avons une centaine de bénévoles qui sont présents durant les deux jours. Donc sans eux, il n’y aurait pas de Rue du bocage et on les remercie."