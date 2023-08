L’ex-administration communale de Pepinster bientôt démolie

Suite aux inondations de juillet 2021, Pepinster continue son processus de démolitions de bâtiments endommagés. "Il est important que les affres de la catastrophe disparaissent le plus rapidement possible. C’est fondamental d’un point de vue psychologique pour tous", commente le bourgmestre Philippe Godin. Ce lundi soir au conseil a été voté le cahier des charges pour pouvoir continuer à procéder à ces démolitions, plus particulièrement "les bâtiments que nous avons acquis rue Hubert Hallet, rue Pont Walrand, rue du Duc" en ce compris l’ancienne administration communale. "On va mettre le terrain au niveau du sol donc combler les caves. À ce stade, on va s’arrêter là. On installera juste un treillis de protection à hauteur d" 1m40 pour ne pas trop fermer l’espace mais garder une hauteur de sécurité", en attendant les résultats d’une étude qui dira à la Commune comment reprofiler les berges. Pepinster étant déterminée à adopter une approche réfléchie pour garantir la pérennité des changements. "On attend les résultats de cette étude fin d’année" sauf pour l’administration communale où "le lieu sera réaménagé de manière conviviale combinant prés fleuris et places de parking pour favoriser le commerce et pour permettre à la maison de repos et de soins de bénéficier de davantage de places de stationnement". Le bourgmestre de rappeler les autres phases des travaux à venir: la création des zones d’immersions temporaires en étape numéro 2 après les démolitions et la dépollution/démolition de l’ancienne usine Texter en numéro 3.