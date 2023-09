“Les corvidés et les sangliers sont les deux animaux qui ont le plus d’impact sur les cultures mais à des moments différents”, explique Didier Vieuxtemps, expert en la matière auprès de la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA).

“Les corvidés posent beaucoup de problèmes au moment de la levée des semis alors que les sangliers, c’est plus au moment des récoltes. Les agriculteurs sont bien démunis face à ces espèces qui causent un préjudice important pour les cultures. À la FWA, on est amené à répondre à de plus en plus de sollicitations d’agriculteurs qui nous appellent, tant pour les dégâts des corvidés que pour les sangliers qu’on retrouve de plus en plus aux quatre coins de la Wallonie. ”

En 2021, le montant des dégâts de sanglier expertisés, toutes cultures confondues en Wallonie, s’élevait à 900 000 €. C’est le deuxième montant le plus conséquent depuis 2008.

