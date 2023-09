Une action symbolique contre la ZACC de Bolland lors de l'inauguration de la Foire agricole

Un comité d’accueil composé d’une dizaine de citoyens herviens attendait les ministres et le bourgmestre de Herve, samedi vers 11 heures. Alors qu’elles s’apprêtaient à inaugurer la Foire agricole en faisant tomber un mur de ballots de paille, les autorités politiques ont été apostrophées par plusieurs membres du collectif citoyen "Attaque la ZACC". Celui-ci s’oppose aux projets de zone d’aménagement communal concerté à Bolland et Herve-Battice (lesquels ont déjà fait l’objet de recours par le passé), prévoyant l’installation de petites et moyennes entreprises (à Bolland) mais aussi de logements. Pour marquer le coup, ils ont distribué des tracts avec le slogan "Sous le béton, pas de blé" et offert symboliquement des bouquets de maïs et de blé bétonnés. "Après une série d’interpellations du collège communal et de rencontres avec le bourgmestre, on passe à la 1re étape d’un projet qui, pour nous, est destructeur, explique Guy Simonis, membre du collectif qui avait déjà apostrophé le conseil communal de Herve en mai 2018 (on se souvient aussi de la carte blanche du Bollandois contre le projet d’éolienne de 3B Fibreglass, publiée dans nos colonnes en 2021). À terme, la ZACC de Bolland et de Herve-Battice concernera 80 hectares, dont une grande partie de terres agricoles." Une réunion citoyenne, en lien avec l’enquête publique, s’est d’ailleurs tenue ce jeudi 31 août à Bolland.