La reprise de la gestion du parking par la Ville de Verviers n’est pas chaotique, assure l’échevin Deltour

Elle n’est pas revenue, ou si peu, au début de cette saga. Pour rappel, en janvier 2023, l’échevin Amaury Deltour (MR) avait annoncé l’extension de la zone à horodateurs, ainsi que de la zone bleue, et l’utilisation d’une scan-car pour sillonner les rues de Verviers à la recherche de contrevenants… avant que le collège communal PS-MR-Engagés-Nouveau Verviers soit désavoué par le PS et donc sa propre majorité.

Impréparation

Parlant de "fiasco" et d’impréparation alors que ce dossier était attendu depuis des années, Laszlo Schonbrodt, pour le PTB, et Hajib El Hajjaji, pour Écolo, ont plutôt pointé les couacs de cette reprise de la gestion du parking par la Ville depuis le 21 août. Que ce soit en termes de communication, même si les nouveaux principes avaient été votés par le conseil en juin (pas d’extension de zone et première heure gratuite) ou d’efficacité opérationnelle.

Ainsi, depuis lors, nombre d’horodateurs restent emmitouflés d’une bâche, avec l’annonce qu’il convient d’employer son disque de stationnement car ils sont hors-service.

La réponse de l’échevin Deltour

Du retard à l’allumage ? L’échevin Deltour n’en a pas disconvenu, tout en affirmant "qu’on est bien loin de la gestion chaotique dont on entend parler ici" et qu’il n’a pas connaissance que "des Verviétois seraient déçus".

D’ailleurs, pour lui, "la reprise se passe plutôt bien". Même s’il y a eu certains retards, comme pour la reconfiguration des horodateurs (la société qui en est chargée a été désignée le… 17 août, a-t-il précisé). "Le rythme a été très largement en-dessous de nos attentes la première semaine", a-t-il reconnu, mais il s’est accéléré ensuite. Actuellement, deux semaines plus tard, "60% des horodateurs sont opérationnels", c’est "en passe d’être finalisé" pour l’ensemble des 96 horodateurs.

Les contrôles sont néanmoins réalisés par des agents de la Ville, même s’ils ne disposent pas encore du logiciel informatique nécessaire pour leur faciliter la tâche. Pour l’achat de ce logiciel, le marché "a été attribué ce jeudi" (jeudi dernier), a aussi indiqué l’échevin Amaury Deltour et il faudra "un mois pour son installation et la formation du personnel".