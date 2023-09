Gros accident sur l'E40 à Battice : le motard de la douane est décédé sur le coup

Les hommes de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau sont intervenus sur place ainsi qu'une ambulance du Plateau, une ambulance de Verviers et le SMUR d’Eupen. Malheureusement, le motard, un homme né en 1984, est décédé sur le coup. "Il avait un groupe de trois motards des services de la douane en formation: un formateur et deux élèves. Un des élèves est entré en collision principalement avec ce semi-remorque et est mort sur le coup", indique le magistrat de garde du parquet de Liège.

L'expert automobile dépêché sur les lieux a déjà pu livrer ses conclusions. "C'est clair, il a des traces parlantes et, surtout, il a pu voir la vidéo (NDLR: du centre Perex). La responsabilité incombe au motard qui perd le contrôle dans le virage, passe la ligne et coupe la route au camion. Le camion essaie de l'éviter en donnant un coup de volant mais n'y parvient pas. Et avec cette tentative, il touche la voiture."

La bande de gauche a été obstruée et la situation était dangereuse pour les automobilistes jusqu'au milieu d'après-midi. L'accès venant de la E42/A27 (vers l'Allemagne) a été fermé également quelques heures.

A 14h, la chaussée était à nouveau libre et la circulation normalisée selon la police fédérale et son site inforoutes.be.