Le collège communal de Verviers s’est penché sur le sujet ce jeudi. Et ce dernier a rendu un avis négatif, comme l’explique le bourgmestre f.f., Alexandre Loffet. Les raisons de cette décision incluent d’abord "les nuisances environnementales. Le projet pourrait engendrer des nuisances sonores, des poussières, des vibrations et des odeurs, affectant la qualité de vie locale." Ensuite, "l’absence d’étude d’incidences. Aucune étude d’incidences environnementales n’a été réalisée pour évaluer les impacts potentiels." Il y a aussi la "non-intégration dans l’environnement. Le projet ne s’intégrerait pas harmonieusement dans le cadre environnant." Un quatrième point est soulevé par le Collège, à savoir la "gestion des eaux qui insuffisante. Des préoccupations subsistent quant à la gestion des eaux usées et pluviales." Enfin, il y a la localisation qui est "opportune. Le collège communal estime qu’une localisation différente serait plus appropriée pour ce type de projet. Nous travaillons à trouver des solutions plus adaptées pour préserver notre environnement et la qualité de vie à Stembert."

Pour rappel, ce dossier avait fait l’objet de 56 consultations lors de l’enquête publique ainsi que de 141 lettres de réclamations et 4 pétitions. Le dossier est désormais dans les mains des fonctionnaires déléguée et technique de la Région wallonne qui sont conjointement compétentes pour statuer sur ce dossier.