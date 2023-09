Verviers: le pont Francval, gravement touché par les inondations, rouvre à la circulation

De fait, ce pont constitue l'un des ouvrages d'art qui a été le plus impacté par les crues de 2021: il avait en effet été quasi complètement détruit et l'intervention s'annonçait lourde.

Les autorités avaient aussi profité de la catastrophe pour rendre l'édifice plus résilient, en levant le pilastre central qui avait fait barrage à l'eau lors des inondations.

"Dès le lendemain des inondations, le service des Travaux a tout fait pour relancer la machine. Avec la désignation d'un auteur de projet dès la fin août 2021, qui a pu rapidement avancer sur les 15 projets de rénovation. Puis au printemps 2022, il a fallu désigner les entreprises en charge des chantiers et celui du pont Francval a pu débuter en septembre 2022. Nous avions prévu un peu moins d'un an de travaux. Le timing est presque respecté et vu l'ampleur du chantier, on ne peut que s'en réjouir", se remémore l'échevin.

La réouverture du pont ne signifie pas pour autant la fin des travaux. Certaines interventions et finitions portant sur les joints de maçonnerie sous le pont, l'éclairage du garde-corps et sur le ruban LED inférieur doivent encore y être réalisées.

Les travaux devraient être terminés fin septembre ou début octobre, pour un total de 1,3 million d'euros.