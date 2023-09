L’enquête démarre à la suite d’une dénonciation selon laquelle une quinquagénaire vendrait de la drogue aux jeunes, et à des mineurs, à proximité des écoles de Saint-Vith. L’un des prévenus est le neveu de cette femme, née en 1969. Lors de l’audience, il a reconnu avoir, à plusieurs reprises, été acheté de la drogue qu’il revendait à sa tante. Cette dernière la commercialisait à son tour. Par la voix de son avocate, la prévenue, qui n’était pas présente à l’audience, reconnaît les faits mais indique que c’était à l’initiative de son neveu et non l’inverse.

Pour le neveu, qui est aussi poursuivi pour avoir fait volontairement disparaître des informations sur son GSM durant l’enquête, le parquet requiert une peine totale de 300 heures de travail et 8.800 euros d’amende. À l’encontre de la tante, le ministère public réclame 250 heures de travail et 8.000 euros d’amende. Le parquet a par ailleurs requis une peine de 15 mois de prison à l’encontre du troisième prévenu, qui faisait défaut à l’audience. Enfin, le quatrième larron est, pour sa part, suspecté d’une série de vols commis dans des écoles, un centre de formation, un hall sportif ou la buvette du foot. Le jeune homme, qui a déjà été condamné pour des faits similaires, avait été hébergé par la quinquagénaire. Le parquet demande une peine de deux ans de prison à son encontre. “Il a suivi une thérapie et a trouvé un travail”, a indiqué l’avocate de la défense qui plaide en faveur d’une peine de probation autonome. Jugement le 9 octobre