Il est 11 heures ce jeudi, le funiculaire public entame sa descente du parking des thermes vers le centre de Spa. Mais au milieu de la descente, à l’endroit le plus raide, ce dernier se bloque, avec à son bord quatre personnes. Les pompiers du GRIMP arrivent en nombre pour secourir les personnes en installant divers cordages de sécurité. Quatre personnes ont été évacuées, dont une à l’aide d’un brancard spécifique.

Tout ceci n’est heureusement qu’un exercice bien nécessaire au cas où le funiculaire serait en mauvaise posture. "L’exercice principal ici était de faire une évacuation de personnes qui sont bloquées dans une position inconfortable, c’est-à-dire dans la partie la plus pentue du funiculaire, explique le capitaine Pascal Decerf, directeur du service de prévision de la zone de secours VHP. Avec une cabine exposée en plein soleil et où les fonctions vitales sont extrêmement mises en danger." Sans toutefois et évidemment mettre réellement en danger les volontaires de ce jeudi. "Les cabines sont climatisées. Mais imaginons qu’il n’y ait plus de courant et les batteries hors service… Il faut sécuriser la zone avant d’envoyer nos hommes et on droit trouver les accès les plus sécurisés pour secourir les personnes. Avec certaines qui sont en bonne condition mais aussi d’autres qui ont une moins bonne mobilité voire handicapées ou qui ont un souci de santé."

L’exercice s’est déroulé en trois phases. "Il y a eu d’abord la progression puis l’évacuation. Enfin, les pompiers ont regardé comment descendre le plus facilement les personnes. Il faut savoir qu’on a un chemin qui est en zigzag. Mais on vérifie si c’est plus efficace de remonter jusqu’aux thermes avec un genre de brouette où l’on peut transporter une personne et qui s’appelle la “roue mule”. Ou de savoir si le GRIMP n’aurait pas plus facile de tirer une ligne droite avec des cordes et de descendre dans le centre de Spa pour que ce soit plus rapide. Et cela en fonction de l’urgence."

De base, les Thermes de Spa ont déjà des plans à mettre en place en cas de pépin. "L’établissement dispose d’un plan interne d’urgence qui prend en compte les différentes possibilités. Cet exercice est une collaboration entre la zone de secours et l’établissement qui se dit que la version initiale du plan date de 2004. Il a été mis à jour depuis. Mais le matériel des pompiers a évolué, la technologie aussi. Tout comme le personnel. Donc ça vaut la peine de se revoir avant les problèmes pour être certains, le cas échéant, qu’on soit tous en bonne phase pour apporter un secours efficace."

Avec une grande différence depuis 2004: le passage en zone de secours pour les pompiers. "Avant, on venait d’un service d’incendie communal mais maintenant, il y a un avantage avec le passage en zone: on va garantir que l’on va avoir le personnel pour le faire et qui sera techniquement compétent. Et ce personnel a une obligation à se former à tous les risques que l’on peut encourir dans la zone. Donc on est gagnants sur tous les tableaux."

Pour les pompiers du GRIMP, même si la manœuvre au funiculaire est spectaculaire, elle est "relativement simple. Elle est juste complexe car nous intervenons dans une machinerie. Pour la sécurité des personnes et des équipes, c’est là que les procédures sont extrêmement importantes. Mais le travail du GRIMP n’était pas compliqué en soi car ils savent faire des choses bien plus compliquées".

Quant au bilan, il est "positif. On voit qu’il y a un bel échange avec l’établissement. Je crois que tout le monde est partant pour avoir une amélioration continue des partenariats pour bénéficier d’un dispositif de sécurité le plus parfait possible pour les visiteurs".

