Après une première édition marquée par la pluie, c’est sous un magnifique soleil que pompiers et policiers verviétois se sont retrouvés ce dimanche pour leurs portes ouvertes communes. Et le public fut nombreux, de quoi réjouir le chef de corps de la zone de police Vesdre, Alain Barbier. "Cela se passe très bien. Par rapport à l’année passée, nous avons déjà la présence du beau temps ! Nous commençons désormais à être rodés pour cette deuxième année avec les pompiers, à avoir que nous avons des réflexes d’organisation en mettant par exemple des démonstrations en alternance avec eux. Cela permet aux citoyens d’aller aux deux côtés, de voir le travail des pompiers et des policiers tout en bougeant."

Au rayon nouveautés, il y avait la présence des "chiens qui recherchent les stupéfiants. C’est impressionnant à voir. Sans oublier que nous avons désormais un nouveau chien, qui est un chien d’assistance judiciaire. Pour le reste, nous n’avons pas fait d’autres nouveautés car nous avons fait un sondage et les gens demandent souvent les mêmes démonstrations. Le principal est que toutes les facettes de nos métiers soient montrées."

Toutes ces démonstrations intéressent les petits et grands et peuvent créer des vocations dans des métiers où l’on recherche continuellement à embaucher. "Au sein de la police Vesdre, nous avons justement lancé une grande campagne de recrutement. Par exemple, ces dernières semaines, on a fait cinq jours de recrutement avec une petite quarantaine de candidats pour en recruter quatorze et ainsi augmenter notre nombre de policiers. Tout comme pour les pompiers, on se rend compte que le métier devient difficile et il y a un turnover important. C’est donc primordial de recruter en permanence."

La volonté recherchée par ces portes ouvertes est aussi de cultiver la culture du risque au sein de la population. "C’est important pour le citoyen d’être proche des pompiers et des policiers, de voir nos métiers et de voir que l’on travaille ensemble pour la sécurité de tous. Nous travaillons vraiment main dans la main pour ces portes ouvertes. Nous avons nos différences mais nous avons tous ce besoin d’aider le citoyen. On a vraiment l’intention, avec le commandant des pompiers Quentin Grégoire et moi-même, de travailler avec les écoles et la population pour la culture du risque. Car pour les prochaines catastrophes, naturelles ou non, on veut vraiment que les citoyens soient de plus en plus préparés et travaillent avec nous plutôt que de ne pas savoir quoi faire en cas de catastrophe. Et être ainsi mal organisé."