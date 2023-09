3,5 millions € de subsides en plus pour rénover le Grand-Théâtre de Verviers ?

Cette décision de la ministre fait suite aux nombreuses sollicitations notamment portées par les députés régionaux MR Stéphanie Cortisse et Charles Gardier. Par voie de communiqué de presse, ils ont indiqué: "Nous sommes ravis que la ministre de la Culture propose au Gouvernement d’augmenter son intervention de 35% par rapport au financement initial. C’est une très bonne nouvelle, sous réserve bien entendu que cela soit confirmé au terme du conclave budgétaire."

Les réjouissances sont les mêmes du côté de la Ville de Verviers, bien évidemment. L’échevin de la Culture, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers), s’est dit ravi d’avoir "préparé un dossier solide" afin de "convaincre les autorités supérieures de donner des subsides supplémentaires. C’est une réussite pour la méthode appliquée".

Notification des 6 lots

Autre avancée dans ce dossier, la Ville de Verviers a reçu un courrier du cabinet de la ministre Linard, daté du 14 septembre dernier, notifiant les 6 lots qui permettront le lancement des travaux. Pour rappel, ces lots concernent l’entreprise générale ; les toitures et verrières ; les menuiseries extérieures ; les menuiseries intérieures ; la restauration des décors ; et la scénographie. "Ça y est, on nous autorise à notifier les marchés publics, c’est la fameuse autorisation que nous attendions", confirme l’échevin de la Culture.

"Cela permettra d’enfin commencer les travaux et d’éviter de nouvelles potentielles augmentations de prix. Restera tout de même à obtenir le"go"de l’AWaP chargée de rendre un avis avant le début du chantier, ce dont je m’enquiers auprès de la Région wallonne", conclut Charles Gardier.