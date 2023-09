Près de 2,5 millions de subsides pour les Hautes Fagnes en vue d’améliorer "mobilité, éducation et accueil"

En revanche, lot de consolation ou pas, l’ASBL Région de Verviers – Conférence des bourgmestres et du collège provincial de Liège – vient de recevoir confirmation de l’octroi d’un subside de 1 923 000 euros pour réaliser divers aménagements en termes de mobilité, d’accueil des visiteurs et de sensibilisation et éducation à l’environnement. Par ailleurs, une enveloppe complémentaire de 500 000 euros a été octroyée au DNF, le Département de la nature et des forêts, pour le maintien de la biodiversité.

Un environnement paysager exemplaire

En détail, il s’agira d’élaborer une charte pour les aménagements routiers et une charte signalétique, de mettre en place un observatoire photographique des paysages ou encore de créer des fenêtres paysagères. "Indéniablement, le plateau est un site emblématique et doit proposer un environnement paysager exemplaire. En effet, les Hautes Fagnes sont un haut lieu unique par la géographie. Elles offrent un territoire de ressourcement, […] qui de ce fait est devenu également un haut lieu touristique", justifie Céline Tellier (Écolo), ministre wallonne de l’Environnement et de la Nature, dans son arrêté ministériel.

Devra également être proposé un système d’information sur les moyens alternatifs à la voiture individuelle pour accéder au parc. Et d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie d’accueil, de diffusion de l’information et de communication. Il faudra "agir concrètement afin d’atténuer significativement les impacts négatifs des flux routiers au sein de l’espace protégé" et gérer "les problèmes de surfréquentation, […] maîtriser flux et stationnement exceptionnels portant atteinte à l’environnement et à la qualité de vie des habitants".

Il s’agira aussi de mettre en place une équipe de terrain sur le territoire, des infrastructures pédagogiques mobiles et de développer l’offre d’animations pédagogiques avec "comme ambition à 20 ans de devenir un territoire de référence en matière de pédagogie et de sensibilisation".