Relais pour la vie de Verviers : 24 h de solidarité et de partage au profit de la lutte contre le cancer (vidéo)

Samedi, 15 heures, ce sont les battants qui ont donné le départ de ce week-end solidaire. C’est Claudine, une battante souriante, qui s’est vue confier la tâche symbolique du coupé de ruban. Tous ont ensuite défilé sous les applaudissements et encouragements du public. Durant 24 heures, ils étaient des centaines à se relayer sur la piste, en marchant ou en courant. Au total, ce sont 53 équipes qui se sont mobilisées. Parmi elles, des habitués tels que Pas@Pas, le para-commando de Verviers, les Cliniclowns ou encore les différents services clubs de la région. "On a la chance d’accueillir cette année beaucoup de nouvelles équipes", note le comité organisateur. Le monde associatif était également représenté, tant par le patro de Montzen et de Don Bosco ou le FC Stembert.

Petite nouveauté cette année, proposée par la Fondation contre le cancer, les participants disposaient d’un bracelet à scanner afin de compter le nombre de tours effectués. "Certains le scannent, d’autres pas. Ce n’est pas obligatoire mais des personnes aiment bien savoir où elles en sont."

Pour motiver les troupes, des groupes de musique se sont succédé sur la scène et sur la piste les deux jours. "On a d’ailleurs déjà une liste d’attente d’artistes désireux de participer au Relais l’année prochaine", confie Jocelyne Nerenhausen, en charge de la communication. Une animation de zumba, un brass band mais aussi des pom-pom girls ont permis de faire grimper l’énergie d’un cran.

Le Relais pour la vie est surtout l’occasion de chouchouter les battants, qui luttent ou ont vaincu la maladie. De nombreuses activités (massages, réflexologie ou encore ateliers créatifs) leur étaient réservées. Le jogging et les marches organisés dimanche matin ont également remporté un franc succès.

Pas question pour autant d’oublier ceux qui nous ont quittés. Les visiteurs ont donc pu se recueillir, s’ils le souhaitaient, auprès de l’arbre du souvenir. Des petits mots ou encore des photos pouvaient y être accrochés. Sans oublier la traditionnelle et puissante cérémonie des bougies, organisée samedi à 20 h 30, qui a une fois encore marqué cette édition.

Dimanche après-midi, le comité a dévoilé le montant du chèque de cette édition. Celui-ci s’élève à 101 273 €. Bravo!

Relais pour la vie de Verviers : 24 h de solidarité et de partage au profit de la lutte contre le cancer (vidéo)

L’équipe "Maëlle et la compagnie de Lu", présente depuis la 1re édition

"Maëlle et la compagnie de Lu" prend part au Relais pour la vie depuis le début. Et la mobilisation est toujours aussi forte.

Tout au long du week-end, l’équipe "Maëlle et la compagnie de Lu" gère la buvette du stade de Bielmont, tout en s’occupant du barbecue. Difficile de passer à côté de cette flotte de bénévoles passionnés qui ne manquent jamais une édition du Relais pour la vie. "Notre motivation reste intacte, lance la capitaine stembertoise Lucile Parotte. C’est une lutte qu’il faut poursuivre car la maladie n’en finit pas, malheureusement."

Au fil de ses participations et des événements que l’équipe organise chaque année (soit deux marches Adeps et le marché de Noël de Stembert), c’est plus de 60 000 € qui ont ainsi été récoltés pour la lutte contre le cancer. "Et on a pas mal de personnes qui sont venues nous rejoindre. Il y a un vrai climat de confiance entre nous et une bonne ambiance. C’est une chance que d’avoir autant de personnes à ses côtés. Il n’y en a pas un qui est moins motivé que l’autre. On pense toujours que le bénévolat est normal mais ce n’est pas le cas. Je tiens vraiment à mettre en avant leur travail. Cette équipe, c’est vraiment une belle histoire", confie Lucile Parotte.

La maison de repos de Pepinster a concrétisé sa participation

Cécile et Manon, au centre, ont reçu l’appui de leur hiérarchie et de leurs collègues. ©EdA J.Wo.

La maison de repos et de soins "Au fil de Hoëgne", à Pepinster, avait participé à la dernière minute au Relais pour la vie 2022. Cette année, elle était bien décidée à revenir en force. Sous l’impulsion de Cécile Renkin et Manon Lardinois, toutes deux infirmières, une équipe a été créée. Un vote a permis de lui trouver un nom: "Les Pepins canailles du fil de Hoëgne".

"On sait que le cancer touche beaucoup de personnes. C’est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur", explique Cécile Renkin. Les deux jeunes femmes peuvent compter sur le soutien de la maison de repos, de leurs collègues, de leur famille mais aussi des résidents. Ceux-ci ont d’ailleurs participé à l’événement à leur manière en confectionnant des muffins ainsi qu’en décorant une bâche et des lanternes. En juin prochain, le temps d’une journée, ils pourront pleinement vivre l’expérience via un "mini-relais" organisé au sein de l’institution pepine. Ce sera la 2e fois qu’une telle initiative y sera organisée.

Des œuvres d’art vendues au profit de la recherche

Peintures, photos ou encore illustrations étaient exposées et vendues. ©Romain RIXHON

C’était la surprise de cette 10 édition: un espace dédié à l’art est venu rejoindre l’offre d’activités proposées durant le week-end du Relais. Sous la tente, on a pu y admirer plusieurs œuvres gracieusement fournies par des artistes peintres, des photographes ou des illustrateurs afin d’être vendues au profit de l’événement.

Des ateliers de peinture pour adultes et enfants étaient aussi animés par Lati Ramer, peintre (et également active au sein des Verviclowns), et Liliane Magotte, peintre et gérante de la galerie Sensation Art à Petit-Rechain. "Pour ma part, il s’agit d’un atelier de lâcher prise par la couleur, précise Lati Ramer. L’idée est de laisser parler l’intuitif. Cela peut tout à fait avoir un effet thérapeutique." Pour 10 €, les participants ont ainsi pu repartir avec leur petite toile. L’illustrateur Askhat Khaydarov a, pour sa part, dressé le portrait des visiteurs, tandis que Martine Custers a réalisé des tableaux à la peinture à l’huile. Le concept devrait être réitéré l’année prochaine.