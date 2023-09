La Ville de Verviers met en vente ses bâtiments vides de la place Verte et de la place du Martyr

Ici Paris XL, H&M, MS Mode et WE, d’un côté, sur la place Verte ; Vidéo Square puis Imago Square, de l’autre côté, sur la place du Martyr. Ces magasins ont disparu depuis un bout de temps du cœur commercial du centre-ville de Verviers. Ils étaient installés dans un ensemble dénommé PVI (Place Verte Investment), qui appartient à la Ville de Verviers depuis quelques années et est composé des bâtiments qui ont jadis grouillé de la chalandise de l’Innovation (l’immeuble qui donne sur les deux places) et, à côté, du Priba.