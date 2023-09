Une nouvelle identité visuelle pour "tourner la page" des inondations à Pepinster

"Il aurait dû être présenté en même temps que l’inauguration de Piqueray. Nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de l’inaugurer (NDLR: en raison des inondations de juillet 2021). Les deux étaient liés, on voulait changer le centre de Pepinster en associant cette nouvelle image. Maintenant, nous allons devoir procéder aux démolitions aux alentours de l’Espace Piqueray. On va passer à la vitesse supérieure dans le projet", note le bourgmestre, Philippe Godin (PEPIN). "On passe à Pepinster 3.0 en une seule fois", lance Nathalie Levêque (PEPIN). En effet, la présentation de cette nouvelle identité graphique marque un renouveau, "c’est une manière de tourner une page", ajoute le bourgmestre. Ça signifie aussi "une première étape qui amorce l’avenir et la reconstruction de Pepinster", ajoute la directrice générale, Florence Doppagne.

Les trois couleurs de l’ancien logo toujours présentes sur le nouveau pour garder ce lien avec l’histoire. ©EdA LABEYE Philippe

Toujours sous forme de blason

L’identité visuelle est toujours sous forme de blason avec trois parties. Le lien avec le passé n’a pas été oublié notamment avec la présence des lions et les quatre moulins à vent. Ces deux éléments font partie du passé de la commune. Les moulins représentent les industries textiles et les lions, un passé plus lointain ceux du Maquisart de Franchimont auquel le village appartenait de 898 à 1848.

Un nouvel élément s’ajoute: le confluent de la Vesdre et de la Hoëgne, "qui nous a rappelé qu’il est fort présent à Pepinster", a détaillé l’échevine.

Le choix du personnel

Le logo a été choisi par le personnel communal. "Ce choix résulte d’une démarche participative. On a fait plusieurs propositions (NDLR: quatre graphismes différents) au personnel communal. Et nous avons respecté son choix sans intervenir", détaille l’échevine de la Participation citoyenne. Les quatre propositions présentaient des éléments similaires, ils ont été déclinés sous différentes formes, "parfois plus abstraites mais c’est celui-là qui a remporté le plus de voix".

Les véhicules communaux se baladent déjà avec le nouveau logo. ©EdA LABEYE Philippe

Il a déjà été apposé sur les véhicules communaux, sur les vêtements du personnel comme des gilets pour le service travaux, sur des drapeaux flottants devant la commune… Et sur des gourdes et des stylos-billes remis à l’ensemble du personnel communal pour le remercier de sa participation. Les employés et ouvriers communaux ont eu la primeur de découvrir les nouveaux visuels ce vendredi matin autour d’un petit-déjeuner.