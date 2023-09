Ce Verviétois a-t-il découvert un tableau de de Vinci ?

"Quand j’ai vu ce tableau, j’ai tout de suite vu que quelque chose clochait. Et mes recherches n’ont fait que corroborer cette intuition", explique François Mühlberger. Pour lui, c’est évident: il s’agit d’une peinture de Léonard de Vinci. Afin d’analyser en détail l’œuvre en question, celui-ci s’est fait envoyer par le musée des photos en haute définition.

Le tableau retrace une scène de vie, inspirée de la Bible certes, mais qui s’apparente davantage à une scène humaniste, intimiste et profane. Le personnage d’Adam est également inachevé. Une petite habitude de Léonard de Vinci, qui ne terminait pas toujours ce qu’il avait commencé. Et ce qui expliquerait aussi pourquoi personne n’a osé l’achever. "On retrouve également de nombreuses citations et variantes de ce tableau réalisées par d’autres peintres. C’est suspect. D’autant que Fra Bartolomeo (NDLR: moine peintre) n’avait pas de suiveurs", poursuit le Verviétois. La représentation d’Adam, dont l’anatomie est particulièrement détaillée, se rapproche aussi, selon lui, de Léonard de Vinci.

Un livre édité à Verviers

Tout au long de ces mois de recherches excitantes, François Mühlberger n’a rien dit à personne. Sauf à son ami Bernard Quickels, patron de la libraire La Traversée, qu’il connaît depuis l’adolescence. Ce n’est donc pas un hasard si c’est à lui qu’il a demandé d’éditer sa première publication, sortie ce mercredi 27 septembre.

"C’est la première fois que je me lance dans l’édition, raconte Bernard Quickels. Cela fait 7 mois qu’on y travaille." Bien que resté mystérieux jusqu’ici, pour des raisons que l’on comprend aisément, le livre, qui est imprimé chez Imprim’Express, a déjà pu être proposé à de nombreux libraires francophones. "Quelque 300 exemplaires ont déjà été distribués. Et il peut être commandé par tous les libraires", assure le commerçant.

Bernard Quickels, pas peu fier de la découverte de son ami. ©EdA J.Wo.

Dans la foulée, François Mühlberger a envoyé son ouvrage à la directrice du musée de Philadelphie et à plusieurs spécialistes de Léonard de Vinci. "Cela risque de susciter des réactions. J’imagine que les experts vont être un peu bousculés". Pour le musée, cela pourrait aussi changer la donne, sachant qu’il n’y a actuellement qu’une seule peinture de de Vinci exposée aux USA.

Il espère que cette découverte permettra d’aller un pas plus loin dans les investigations sur ce tableau. Le Verviétois estime que l’œuvre date de 30 ans plus tôt que ce qui est affirmé. "Pour rappel, à l’époque, les tableaux n’étaient pas signés." Une étude dendrochronologique, comptant les cernes de bois de la planche sur laquelle est peinte l’œuvre, permettrait de confirmer cette piste. François Mühlberger pense aussi avoir détecté une empreinte digitale. "Et il n’y avait que de Vinci qui mettait ses doigts dans la peinture."

S’il espère que cette découverte lui permettra d’entrer davantage dans le monde de l’histoire de l’art, le Verviétois garde les pieds sur terre. Tout en poursuivant ses recherches. "Je travaille déjà sur une 2e publication et je suis en train de traduire la première en anglais et en espagnol", conclut-il plus déterminé que jamais.

