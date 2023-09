Jalhay: un centre de tourisme social à Warfaaz en 2024

Sur le territoire de la commune de Trooz, le Centre protestant de Nessonvaux (reconnu depuis plus de 40 ans comme centre de rencontres et d’hébergement par la Fédération Wallonie-Bruxelles et reconnu depuis 10 ans comme centre de tourisme social par le Commissariat général au tourisme, CGT) avait subi de lourds dégâts lors des inondations de juillet 2021, à tel point qu’une reconstruction était impossible (sur une zone à fort risque d’inondations). Un déménagement sur les hauteurs du lac de Warfaaz, sur la commune de Jalhay, a donc été effectué après achat d’un bâtiment privé datant de 2012. Le centre est "en attente de la mise en conformité des zones d’accueil" mais la capacité atteindra 50 lits fin 2024, pour différents groupes (formation, stage, séjour, classe verte, école, famille…). "Le nouveau centre sera composé d’une villa, d’une maison des jeunes, d’un duplex et d’un appartement au rez-de-chaussée. Les installations ont été conçues de manière durable et écologique. L’aménagement du nouveau centre contribuera à la vie économique locale et permettre à l’ASBL Centre Protestant de Warfaaz de poursuivre ses objectifs: organiser des activités résidentielles de durée limitée ; accueillir des jeunes en groupe ou individuellement ; favoriser la rencontre entre groupes et individus qui la fréquentent, ainsi que l’ouverture à la communauté locale et les échanges multiculturels ; communiquer aux jeunes des informations sur les différents aspects de la zone d’action où elle est située ; assister, à leur demande, les équipes d’animation des groupes accueillis dans la réalisation de leur programme."