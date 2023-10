Enfin la fin des travaux pour le village de Polleur, après presque 7 ans de chantier !

Fin 2015 déjà, l’aménagement du village de Polleur était inscrit au budget de la commune. Et c’est le 10 octobre 2016 que le chantier a débuté, a rappelé le bourgmestre theutois, Pierre Lemarchand (IFR).

Aujourd’hui, c’est la fin de la troisième et dernière phase du chantier que les Pollinois ont célébré sur la toute nouvelle place Victor Bouillenne en présence du collège, des services communaux impliqués et de l’entreprise qui a repris le chantier en cours, à savoir Bodarwé. Les travaux se sont terminés en juin 2023.

Après les discours, c’était place à la fête dans le village de Polleur. ©- C.T.

Lors de l’inauguration officielle, le bourgmestre a rappelé les étapes importantes de ce chantier colossal qui a pris place dans le village durant presque sept ans. Il a évoqué le changement d’entreprise, en soulignant : "les douze PV de mauvaise exécution, on a perdu énormément de temps. Nous avons un peu patiné, on le reconnaît. Avant d’être sauvé pour terminer la première phase et entamer la deuxième".

C’est dans le courant du second semestre de 2019 que Bodarwé a repris le chantier, ils ont également assuré les phases 2 et 3.

Les chiffres

Le maïeur a pointé le budget conséquent. Accrochez-vous. "La première phase, c’était déjà un million d’euros HTVA pour les travaux." Ensuite: 1,89 million d’euros pour les voiries hautes ; Société publique de Gestion de l’Eau (SPGE) 1 million d’euros ; la deuxième phase 828 000 euros pour les travaux de voiries, 157 000 euros pour les travaux des eaux, SPGE 512 000 euros ; troisième phase 926 000 euros pour les travaux de voiries, travaux pour l’eau 111 000 euros, SPGE 446 000 euros.

Les Pollinois n’avaient qu’une envie, faire la fête et profiter un peu de leur village après 7 ans de travaux. ©-C.T.

"On n’a pas hésité à dépenser pratiquement l’entièreté de ce qu’on avait pour Polleur", a exagéré le bourgmestre. Bien que le budget soit important, le collège a reconnu que tout n’était pas parfait et que certains détails restaient encore à fignoler. "La Fontaine ne coule pas encore. Cependant nous sommes très heureux d’avoir abouti. Merci aux Pollinois pour leur patience !"

Presque parfait !

Ce vendredi soir, c’était l’occasion de fêter, de manière officielle, le renouveau du village autour d’un verre et en musique avec le groupe Just Two, aux frais de la commune. Les riverains rencontrés sont comblés par ce nouveau village, avec notamment une place plus conviviale, un sens giratoire qui fluidifie la circulation et des travaux accessibles pour les personnes âgées. "Avant, avec les anciens pavés, les personnes âgées se promenaient difficilement dans le village. Maintenant, c’est plus agréable aussi pour elles. Et puis on n’a jamais vu autant d’enfants jouer dans le village, c’est plus sécurisé aussi", précise Jean-Luc Theate, membre du comité des fêtes.

Des trottoirs plats et plus agréables pour faire le tour du village de Polleur. ©-C.T.

D’autres riverains, eux, regrettent à certains endroits des trottoirs trop étroits, "mais ça, ce sont des détails !", relativise une habitante. L’entreprise, elle, a mis en avant l’échange humain avec les Pollinois.

Et les autres villages ?

Les chantiers de rénovations en vue d’améliorer le sort des Theutois et leur qualité de vie ne sont pas terminés, le collège a encore un peu de travail. "Il y a encore Jehanster, Fays, La Reid ou Juslenville qui demandent aussi des investissements et des aménagements de sécurisation."

Le groupe Just Two a assuré l’ambiance musicale de cette grande fête dans le village. ©-C.T.

Ce vendredi, c’était tout pour Polleur et place à la fête qui s’est poursuivie jusqu’aux petites heures de la nuit.