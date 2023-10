Food Square Festival: food trucks et gourmands ont profité du soleil à Verviers

Au programme: des plats variés à (re)découvrir comme la poutine, les pizzas, des sandwichs généreux ou encore du sucré avec des glaces, des lacquemants… Soit près d’une vingtaine de food trucks qui sont rassemblés entre les arbres de la place rénovée.

Première édition à Verviers du Food Square Festival, 30 septembre 2023 et 1er octobre 2023. ©Cindy Thonon

Outre les plaisirs gustatifs, ce sont des animations pour toute la famille avec un château gonflable posté à l’entrée, un clown, des tentes et un espace de détente aménagé en plein centre-ville.

Des plats variés entre 7 euros et environ 15 euros sont proposés. ©Cindy Thonon

En fin d’après-midi, les DJ se sont succédé en commençant par DJ LXA, résident du festival. Il a monté le son et a réchauffé la place sous le soleil avant de laisser ses platines aux autres. On notera aussi la présence de DJ Keïla, dimanche à partir de 16 h, "la surprise verviétoise", soulignent les organisateurs.

Bien accueilli

Les Verviétois et les autres sont au rendez-vous, beaucoup de familles se sont ruées vers le château gonflable tout en se laissant tenter par les découvertes culinaires. On constate que le sweet corn a beaucoup de succès auprès des jeunes avec sa forme intrigante et ses fines tranches délicieuses.

"Les portions sont plutôt généreuses et c’est un très bon rapport qualité/prix. C’est limite dommage que les portions ne sont pas plus petites, pour nous permettre de goûter plus de plats", sourit une festivalière. "Ça fait un peu de l’animation dans le centre-ville, c’est chouette, ça change un peu pour la ville", ajoute une autre.

La Verviétoise, l’association d’étudiants qui fête ces 20 ans en 2023, est ravie de faire partie de cette première édition. "On sent que Verviers se redynamise et on a envie d’en faire partie aussi. On espère qu’on sera encore présent aux prochaines éditions", lance Chloé, déléguée interrégionale du comité.

Un concept d’avenir ?

Dans les grandes villes, cette nouvelle façon de déguster des plats de qualité devient de plus en plus à la mode. "Dans mon food truck, on travaille vraiment les produits frais. J’ai des bavettes de bœuf, des effilochés d’agneau…", souligne le responsable de Monkey Food, Adriano. Les prix dans les établissements augmentent en raison du coût de la vie et le food truck reste une alternative de qualité souligne-t-il.

L’effiloché d’agneau de chez Monkey Food accompagné de ses oignons de Tropea caramélisés, de tomates cerise et d’une sauce chimichuri. ©Cindy Thonon

Tout comme Mabelita Pizza, qui eux privilégient la qualité avec leur four à pizza sur remorque pour proposer un certain standard "même en festival".

Le Food Square Festival se poursuivra jusqu’à ce dimanche 1er octobre place Verte, l’entrée est libre et les plats varient en moyenne entre 7 euros et 15 euros. À noter que des toilettes sont présentes sur le site.

Infos : Food Square Festival – Verviers 2023