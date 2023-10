"L'incendie est maîtrisé, il s'agissait d'un feu de voiture. Actuellement les pompiers procèdent à la ventilation du parking et des caves. Les commerces seront vérifiés dans un second temps. Nous vérifions également que l'ensemble des locataires puissent rentrer chez eux", indique la zone VHP vers 14h, ce dimanche.

Les pompiers sont arrivés sur place vers 12h30. ©- zone VHP

À leur arrivée, de grosses fumées noires se dégagaient du sous-sol. Le parking s'étend sur plusieurs blocs d'appartements. Cela représente environ une soixantaine de logements, selon le bourgmestre de Pepinster, Philippe Godin, descendu sur les lieux de l'incendie. Il n’y a pas de victime suite à l’incendie, ajoute-t-il.

Vers 13h30, la stratégie d’attaque des hommes du feu a été modifiée. “Nous avons localisé le foyer et nous allons pouvoir le maîtriser plus aisément. Regardez les fumées changent déjà de couleur (NDLR : du noir, elles passent au blanc)”, indique la zone de secours VHP sur place. Un gros ventilateur a permis la découverte du foyer, un engin qui souffle jusqu’à 70m³, précise les agents. “L’utilisation de cet outil nous permet d’y voir plus clair dans le parking”.

C’est un important dispositif qui a été mis en place de la part de la zone de secours et de la zone de police sur les lieux de l’incident. De nombreux habitants évacués et badauds étaient sur place inquiets face à la vue de ces grosses fumées noires.