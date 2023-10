On ne compte plus les files interminables de bouchons. Quant aux commerçants, ils ont été pris, il y a peu, par surprise lors d’une phase des travaux.

Mais dans ces travaux, où en est-on ? L’entreprise Bodarwé vient d’en faire le point sur ses réseaux sociaux. "Comme vous l’aurez remarqué, la phase des travaux de voirie du tronçon 3 (entre Decorama et le RAVeL) a démarré il y a trois semaines sur la demi-voirie côté nord avec le fraisage de revêtement existant, le terrassement et la pose de la sous-fondation. Il y a deux semaines, nous avons réalisé le coulage des bordures et la pose des avaloirs. Ensuite, la réalisation de la fondation de voirie et la pose des premières couches de revêtement hydrocarboné tant attendues." La circulation a donc changé de voie et les usagers roulent désormais du côté du magasin Action et non plus du côté du stade.

Concernant le reste du chantier vers l’autoroute et au niveau des pompes à essence où un rond-point est en train d’être créé, "vous aurez remarqué l’intervention de notre associé Roger Gehlen SA qui a débuté les démolitions pour le futur rond-point et les futurs murs de berge."

Enfin, l’équipe Bodarwé souhaite "vous remercier, vous automobilistes et riverains, pour votre patience et votre courtoisie".