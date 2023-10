Achat des biens de City Mall: les discussions sont en cours avec la Ville de Verviers

C’est envisagé, mais rien n’est fait, loin de là.

Pour rappel, le 21 septembre dernier, le collège communal (PS-MR-Engagés-Nouveau Verviers) décidait d’écrire à Patric Huon, le patron de la société City Mall (et de sa filiale City Mall Verviers) pour lui demander de négocier l’achat de ce foncier, avec une clause d’exclusivité d’un mois.

Depuis lors, c’est motus et bouche cousue au niveau de la Ville de Verviers.

Néanmoins, nous avons appris que, quelques jours après le courrier du 21 septembre, City Mall a accepté la proposition du collège communal. Comme quoi, après l’arrêt de la procédure de demande de permis pour Spintay, par les fonctionnaires wallons, et après le jugement le condamnant à verser pour plus d’un million d’euros de redevances impayées à la Ville de Verviers, le promoteur est candidat à se défaire de ses propriétés à Verviers Mais ça, ce n’est peut-être pas nouveau non plus, reste à savoir à quel prix…

City Mall n’est pas encore d’accord de vendre à la Ville de Verviers, mais bien de discuter d’une éventuelle vente. Selon nos informations, des discussions ont déjà eu lieu, mais sans plus. Les conditions financières d’une telle transaction n’ont pas encore été abordées…

L’issue est d’autant plus hypothétique que, nous dit-on, les biens acquis par City Mall (Foruminvest, précédemment) l’ont été par des emprunts hypothécaires. Pour prendre les exemples de Spintay, le promoteur aurait-il la faculté de revendre des terrains dont les immeubles ont été démolis, forcément à bas prix, bien moindres que le prix auquel il a acheté chaque bâtiment ?

La question reste pendante et elle vaut aussi pour la rue du Marteau et les anciennes galeries Voos…