Feu vert pour le projet de village de vacances à Mambaye à Spa : le SOL est jugé conforme par le Conseil d’État

"Le Conseil d’État a rendu son arrêt hier (lire ce jeudi 5 octobre) et estime que le projet SOL porté par IDM et Spa Monopole est conforme à la décision du Ministre Borsu en date du 03/01/2022. Le SOL est donc purgé de tout recours et apparaît plus que jamais comme un outil cohérent, intégrant tous les avis de l’enquête publique et de toutes les instances concernées. Un outil conçu pour faciliter l’intégration du développement des projets futurs dans les limites qu’il définit", a annoncé le groupe IDM dans un communiqué, ce vendredi.

Quelque 150 unités de logement à des fins touristiques sont toujours prévues par IDM, tout comme la rénovation des deux châteaux. L’objectif est d’en faire un village "écoresponsable et intégré à son environnement". Il participera à la création de 50 emplois. "L’équipe d’IDM se réjouit de franchir cette étape essentielle, ce qui renforce sa vision de développement d’un site qui accueille une activité touristique depuis 60 ans, notamment à travers l’organisation de classes vertes et de camps de vacances. L’équipe est heureuse de pouvoir proposer à Spa une offre qui n’existe pas encore et qui viendra compléter de manière tout à fait pertinente l’offre touristique déjà présente dans la région", ajoute la société.

La porte reste ouverte aux riverains

"Le recours introduit au Conseil d’État par deux riverains du parc de Hoctaisart aurait pu sonner le glas de ce projet, mais les développeurs ne sont pas restés inactifs. Ils ont continué de peaufiner leur copie et d’affiner une série de réflexions. Ils ont pu apporter un certain nombre d’améliorations, en tenant compte des avis recueillis au cours de l’enquête publique et des recommandations des différentes autorités, et forts de leurs visites dans d’autres villages de vacances innovants, situés en Hollande, notamment."

IDM va donc pouvoir déposer une demande de permis de bâtir.

Le groupe l’assure: "La porte reste grande ouverte aux riverains. Le groupe souhaite reprendre un dialogue constructif et serein avec eux. Car l’idée n’a jamais été de développer un projet en opposition à un environnement, mais plutôt qu’il soit intégré à celui-ci."