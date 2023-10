Malmedy : près de 2000 choucroutes servies par les pompiers

Comme le veut la tradition ancrée depuis de nombreuses années maintenant à Malmedy, le début du mois d’octobre rythme avec la choucroute des pompiers de la localité. Et c’est à nouveau dans la salle de la Fraternité que les hommes du feu ont accueilli les visiteurs qui, pour beaucoup, constituait la première choucroute de cette seconde partie d’année. Malgré la météo invitant plus à un barbecue d’un été indien qu’une choucroute, les Malmédiens ont à nouveau répondu présent en nombre ! Ainsi, tout au long des différents services orchestrés, ce sont près de 2000 choucroutes qui ont été servies. La grande majorité sur place dans un esprit des plus festifs grâce aux animations. Mais aussi, pour ceux qui préféraient se restaurer plus calmement à la maison, avec des plats à emporter.