Un nouveau projet politique à Spa porté par des élus (Osons Spa, S.P.A, MR) et des citoyens (vidéo)

Dans ce groupe, figurent des élus Osons Spa (Laurent Janssen et Yves Libert), mais aussi socialistes, avec Yoann Frédéric et Baptiste Grignard, et une libérale avec Françoise Guyot. Viennent s’y ajouter des citoyens déjà engagés dans le passé sur les listes Osons Spa ou S.P.A ou "sans étiquettes". On peut déjà citer Sofia Alvarez, Thierry Babette, Pierre Balhan, Jacqueline Barzin, Dany Bontemps, Nadine Bourguet, Charlotte Caro, Philippe Caro, Sébastien Damoiseau, Ludivine Desonay, Véronique Erkenne, Pascal Godart, Chantal Montulet, Vincent Monville, Thierry Pironnet, Gino Re, Marc Waller, Sébastien Wuidart.

Il n’est pas, encore, question de candidats et de liste, insiste l’ancienne ministre. "Il n’y a pas encore d’éléments de programme, on réfléchit et toutes les idées sont encore les bienvenues. Le groupe n’est pas constitué et fermé. La porte est encore ouverte", a quant à lui souligné Yves Libert.

Le collectif souhaite d’abord "défricher les contours d’un programme basé sur les retours de terrain". "La dynamique est en cours. Il y a encore un travail débuté depuis plusieurs mois, et qui doit se poursuivre, qui est d’aller à la rencontre des Spadois", a insisté Baptiste Grignard, après avoir dévoilé les valeurs qui rassemblent ces citoyens et ces mandataires. La transparence, l’équité et l’efficience seront "les piliers des propositions" qui vont être formulées par le groupe.

Yoann Frédéric avait, lui, deux messages à faire passer: "On n’est pas en campagne électorale, une mandature doit encore se terminer. On a souhaité montrer le projet qui se dessine. Et ce n’est pas la juxtaposition d’ambitions personnelles, c’est vraiment un projet collectif qui va se nourrir de toutes ses individualités."

Cela n’empêche que dans un an se tiendront les élections communales… et la question se pose quant aux ambitions de ce collectif et sa position par rapport aux autres partenaires de la majorité actuelle. "Ce n’est pas un scoop, on ne va pas aux élections pour les perdre. L’intention c’est de convaincre les Spadois que le projet est porteur", a lancé le directeur des Francos. "Mais la question n’est pas de savoir qui sera bourgmestre, mais si notre force au lendemain des élections sera suffisante pour faire bouger les choses pour les Spadois ", a renchéri Alda Gréoli.