Tels les alcools sucrés vieillis en barrique et qui étaient présentés en nombre tout au long de ce week-end à Spa, le salon du rhum devient de plus en plus intéressant à découvrir. Pour cette huitième édition, c’était tout simplement la meilleure cuvée servie par l’équipe du salon. Et le public ne s’y est pas trompé, avec près de 2 500 visiteurs présents.

"Nous étions déjà sold-out depuis quelques jours pour la journée du samedi, explique l’organisateur Vincent Thill. C’est la meilleure édition à l’heure actuelle. De plus, tout est superfluide et nous sommes contents de ce salon. Cette année, nous avons mieux réparti les visiteurs au niveau du samedi et du dimanche, avec une belle harmonie qui s’y est faite."

165 marques de rhums présentes

Au fil des ans, le salon du rhum de Spa, qui avait débuté à Verviers, est devenu une référence.

"Il faut dire que dans la région, il n’y a pas d’autre salon du rhum. Et au niveau belge, il est le plus attendu car on rassemble la plus grosse palette de rhums en un seul lieu. Il faut savoir que nous réunissons 165 marques de rhum différentes sur 110 stands. Avec des rhums qui viennent du monde entier. Nous avons tous les continents présents."

Pour cette édition 2023, une place particulière a été réservée à des embouteilleurs indépendants. "Il y a pas mal de nouvelles marques. On parle beaucoup d’embouteilleurs indépendants qui se développent et nous en avons fait tout un coin qui leur était dédié. Ils sélectionnent des fûts “coup de cœur ” qui viennent du monde entier. Il y avait donc des choses exceptionnelles à découvrir."