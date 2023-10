Recycler des coquilles de moules, cette idée innovante d’un Theutois

"J’ai toujours été intéressé par la thématique de l’alimentaire. J’avais donc envie de valoriser un déchet du secteur alimentaire, en circuit court, raconte le Theutois de 25 ans, fondateur de la start-up Mineralio. Étant ingénieur, je me suis d’abord demandé où étaient les déchets et ce qu’on mange le plus en Belgique." S’il a d’abord pensé aux frites, il ne lui a pas fallu longtemps pour faire le lien avec les fameuses moules.

La particularité de ce mollusque est d’être doté d’une coquille difficilement recyclable. "C’est principalement du calcaire. Cela se composte très mal et elles sont la plupart du temps incinérées avec les déchets tout-venant. C’est dommage: brûler de la pierre n’est pas très efficace." Mais Simon Gillet se rend compte qu’il est possible de valoriser ces déchets de plusieurs manières.

Il a un temps envisagé de les transformer en alimentation pour les poules. "Mais c’était financièrement difficile à réaliser et cela nécessitait le respect de nombreuses normes." Il a donc plutôt opté pour la transformation en matériau durable qui s’apparente à du terrazzo.

Problème: en Belgique, si l’on en consomme beaucoup, on ne produit pas de moules. "La seule solution était de se tourner vers les restaurants", lance-t-il. Cet été, Simon Gillet, qui se consacre désormais à temps plein sur le projet, a noué un partenariat avec Lunch Garden et 5 de ses enseignes bruxelloises. "C’est notre 1er client. Il faut savoir que ce qui coûte le plus cher dans la valorisation des déchets, c’est le transport. Ici, on a récupéré 10 tonnes en 3 mois. Pour ce faire, on a fait appel à la société de vélos cargo électriques Recyclo." Depuis, l’information a pas mal circulé. "J’ai été contacté par Ikea et Chez Léon." Deux mastodontes en termes de vente de moules.

Une fois collectées, les coquilles sont plongées dans des bassines pendant un certain temps. "On oxygène l’eau régulièrement. Naturellement, les bactéries vont dégrader les restes de chair, des frites, de légumes et de graisse. Ensuite, on les laisse sécher avant de les broyer en paillettes". Un second rinçage, à la bétonnière, est effectué pour retirer les possibles traces de matière organique. La production est alors rapatriée à Theux pour être mélangée à du ciment bas carbone. Pour l’instant, Simon Gillet planche sur de la décoration, comme des sous-verre, des bougeoirs ou des cache-pots. "L’objectif est de commercialiser un premier cache-pot pour les Fêtes". Et cela plaît déjà !

En parallèle, grâce une bourse de la Fondation pour les générations futures, il mène aussi une phase de recherche avec le laboratoire Materia Nova en vue de produire des plans de travail. "Là, il faut que ce soit étanche, que cela résiste aux taches, aux griffes, à l’acidité…" Un vernis sera aussi nécessaire. "Et on tient à ce qu’il soit écologique", note Simon Gillet.

Recycler des coquilles de moules, cette idée innovante d’un Theutois

À la recherche d’un liant organique biodégradable

Si jusqu’à présent les prototypes de Mineralio sont fabriqués à base de coquilles de moules broyées et de ciment bas carbone, Simon Gillet travaille avec d’autres entrepreneurs et chercheurs sur des alternatives encore plus écologiques. "À plus long terme, nous aimerions trouver un liant organique biodégradable. On y va step by step mais on y travaille déjà, détaille le jeune ingénieur. On a notamment des contacts avec l’entreprise MilkSilk qui fait aussi partie du VentureLab et dont le projet consiste à recycler le lait de vache contaminé aux antibiotiques", pioche-t-il. Un lait impropre à la consommation qui doit généralement être jeté. "Ils pourraient peut-être utiliser une protéine de lait pour créer du bio plastique", ajoute-t-il.

Bref, l’aventure pour le Theutois ne fait que commencer. Au-delà de l’aspect "recherche", qui l’occupe beaucoup depuis 1 an, il apprécie également particulièrement le côté "business development". "Il y a par exemple plein d’ouvertures possibles pour le domaine de la construction, avec des pavés, des pavés drainants… Il y a une demande et c’est très chouette."

